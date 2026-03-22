La delegación de Puerto Rico, integrada por Eloy Benítez, Gladymar Torres y Alysbeth Félix, se despidió del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo, celebrado desde el viernes hasta este domingo en Kujawy Pomorze, Polonia.

Benítez fue el primero en salir a pista durante la jornada inaugural del evento, compitiendo en la primera serie eliminatoria de los 60 metros lisos donde registró un tiempo de 6.62 segundos, finalizando en la quinta posición de su heat. Su marca le permitió avanzar a las semifinales como uno de los mejores tiempos, sin embargo, no logró clasificar a la final.

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El velocista puertorriqueño llegaba a este campeonato mundial tras una destacada temporada, en la que aseguró su clasificación con un tiempo de 6.48 segundos, marca que lo posicionaba entre los contendores a nivel internacional. Benítez continúa siendo el poseedor del récord nacional de Puerto Rico en esta distancia.

Por su parte, Torres, la abanderada de Asunción 2025, vio acción el sábado. Registró un tiempo de 7.33 segundos en su serie eliminatoria, resultado que no le permitió adelantar a las semifinales del evento.

Torres clasificó al campeonato mundial tras una sólida temporada en la que estableció un récord nacional de 7.18 segundos, además de registrar una destacada marca de 7.22 segundos durante competencias internacionales previas.

En el cierre de la participación puertorriqueña, Félix compitió en la prueba de salto largo, donde registró marca de 6.37 metros, culminando su participación en el evento mundial.