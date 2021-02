Melbourne, Australia. Sofia Kenin estaba consciente de que enfrentaría una dura prueba en el Abierto de Australia y que probablemente terminaría pronto su intento por revalidar su primer título de un torneo del Grand Slam.

Al percatarse de que probablemente jugaría en la segunda ronda contra Kaia Kanepi, una veterana famosa por su tremendo golpeo de la pelota, Kenin reconoció que se había “desalentado un poco”.

Tenía razón en estar preocupada. Kanepi lució en su mejor forma, y el duelo se resolvió rápidamente.

Con 10 ases, la estonia no tuvo mayor problema ante la estadounidense. La doblegó este jueves por 6-3, 6-2 en apenas 64 minutos.

Así, el torneo perdió a la estadounidense, su campeona defensora y cuarta preclasificada.

“Evidentemente sentía que yo no estaba al 100 por ciento, en lo físico, en lo mental o en mi juego. Todo estaba como apagado, y obviamente eso no es bueno”, comentó Kenin en la conferencia de prensa, donde derramó algunas lágrimas. “Quiero decir, simplemente no pude manejar la presión en realidad”.

Desde luego, esta fue una campanada con base en el escalafón. Kanepi es actualmente la número 65, mientras que Kenin se ubica en el cuarto peldaño. En cuanto al palmarés, Kenin se había coronado en Melbourne y había disputado la última final del Abierto de Francia, mientras que Kanepi tiene una foja de 0-6 en cuartos de final dentro de las grandes citas.

Pero el resultado tiene cierto sentido.

Algunos tiros de respuesta de Kenin lucían débiles ante la potencia de su veterana rival. ( Rick Rycroft )

Después, de todo, Kanepi, de 35 años, había derrotado a Kenin, de 22, en su último enfrentamiento previo. Ese era uno de los motivos por los que la estadounidense no quería enfrentarla.

Por otro lado, Kenin abandonó la cancha llorando la semana pasada, tras caer en un encuentro preparatorio, y explicó que le dolía la pierna izquierda. Kanepi, por su parte, cortó una racha de 15 triunfos consecutivos de Aryna Sabalenka, y llegó al duelo del jueves con 16 triunfos en sus últimos 17 compromisos.

Kaia Kanepi tiene marca de 0-6 en juegos de la ronda de cuartos de final de torneos mayores, pero ha ganado 16 de sus últimos 17 partidos. ( Rick Rycroft )

La primera cabeza de serie Ash Barty sí evitó una sorpresa el jueves. Sin embargo, desperdició una gran ventaja en el segundo parcial y debió sobrevivir a un desempate para superar a Daria Gavrilova por 6-1, 7-6 (7).

Barty trata de ser la primera australiana en coronarse en Melbourne desde que Chris O’Neil lo consiguió en 1978.

El español Feliciano López, quien a sus 39 años es el tenista de mayor edad en el cuadro de hombres, se impuso al italiano Lorenzo Sonego, por 6-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4.

El quinto preclasificado, Steganos Tsitsipas, se vio contra las cuerdas en su partido contra el australiano Thanasi Kokkinakis, 267mo de la tabla y que entró al torneo como wild-card, hasta imponerse 6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5), 6-4 en un duelo que retrasó el programa nocturno en la cancha Rod Laver. Tsitsipas se enfrentará ahora a Mikael Ymer, que derrotó al español de 17 años Carlos Alcaraz en segunda ronda.

También pasaron de ronda Matteo Berrettini, 9no preclasificado, y Mackenzie McDonald, que derrotó al 22do, Borna Coric, 6-4, 6-2, 4-6, 6-4.

La primera cabeza de serie del cuadro de mujeres, Karolina Pliskova, ganó su partido ante la estadounidense Danielle Collins por 7-5 y 6-2. La estadounidense Shelby Rogers derrotó a la serbia Olga Danilovic 6-2 y 6-3.

En un duelo entre estadounidenses, Jennifer Brady, 22da, derrotó 6-1, 6-2 a Madison Brengle.