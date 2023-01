Orchard Park, Nueva York. La recuperación de Damar Hamlin avanza en “una dirección positiva” dos días después de que el safety de los Buffalo Bills colapsara y sufriera un paro cardíaco durante un partido contra Cincinnati, dijo el miércoles el representante de marketing de la jugador.

“Todos seguimos optimistas”, dijo Jordon Rooney a The Associated Press por teléfono. Dijo que no podía entrar en más detalles sobre el estado de Hamlin, esto a pedido de su familia de no proporcionar detalles.

El martes, los Bills dijeron que Hamlin estaba bajo sedación y en estado crítico.

Rooney dijo que la familia de Hamlin se mantiene positiva y animada por la gran cantidad de apoyo mundial que ha recibido el jugador de los Bills desde que su corazón se detuvo y fue resucitado en el campo antes de ser cargado en una ambulancia y transportado al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati.

“Están eufóricos en este momento”, dijo Rooney. “Damar sigue siendo su primera preocupación. Pero para ellos, siempre buscan cómo pueden convertir una situación un tanto preocupante en una buena. La recuperación de esto, para él y su familia, será increíble”.