( Comité Olímpico de Puerto Rico )

La dupla de Aurora Lugo y Yannik Álvarez se aseguraron su pase a las semifinales del torneo de dobles mixtos en los II Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, que se celebran en Asunción, Paraguay.

En los cuartos de final, la pareja boricua superó a los chilenos Thomas Menzel y Camila Zouein en un intenso partido.

El primer set se decidió en “tie-break”, con victoria 7-6 (7-3). Ya para el segundo set, la dupla boricua cerró 6-4 y, así, avanzó.

En los octavos de final, debutaron victoriosamente sobre la dupla peruana Francesca Maguiña y Nicolás Álvarez.

Ahora en las semifinales, los boricuas enfrentarán a la pareja de Argentina de Dante Pagani y Sofía Meabe.

Además de esta clasificación, Álvarez celebró hoy también su pase a las semifinales del torneo individual masculino.