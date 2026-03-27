Jupiter Island, Florida. Tiger Woods estuvo involucrado en un accidente automovilístico en el que se volcó su auto el viernes, según informó a medios de comunicación la Oficina del Sheriff del condado de Martin.

Las autoridades señalan que el accidente ocurrió poco después de las 2 de la tarde, no lejos de donde vive Woods en Jupiter Island. No se dieron más detalles, aunque CBS 12 citó a una fuente que indicó que no hubo lesiones graves.

El representante de Woods en Excel Sports no respondió de inmediato a un mensaje de texto en el que se solicitaba información.

Fue la tercera vez que Woods se ha visto involucrado en un accidente automovilístico; el más reciente ocurrió en febrero de 2021, cuando su SUV se salió de una carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad, lo que le provocó múltiples lesiones en las piernas y los tobillos. Woods dijo después que los médicos consideraron la amputación.

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Woods había estado trabajando para volver al golf tras una séptima cirugía de espalda el septiembre pasado. No había decidido si podría jugar el Masters del 9 al 12 de abril.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.