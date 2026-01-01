El calendario deportivo 2026 arranca a lo grande con el boxeo boricua y continúa con emocionantes eventos locales e internacionales que prometen un año lleno de adrenalina y espectáculo.

A diferencia de 2025, que no estuvo repleto de grandes momentos, este año contará con citas internacionales de primer nivel como el Clásico Mundial de Béisbol, la Copa del Mundo de Fútbol y el Mundial de la FIBA femenino.

Citas como el Super Bowl también generarán interés en la afición boricua, gracias a la figura del artista Bad Bunny, que protagonizará el espectáculo del medio tiempo de la final de la NFL.

PUBLICIDAD

A continuación, los principales eventos locales e internacionales que se podrán disfrutar en el 2026.

2 de enero: Postemporada de ‘La Pro’

Justo el segundo día del año arrancarán las semifinales de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Las series se jugarán a un máximo de siete duelos.

De un lado, los Cangrejeros de Santurce, líderes de la fase regular, enfrentarán a los -----, que concluyeron el cuarto puesto.

Mientras, los Leones de Ponce, segundos en la tabla, se medirán a los Gigantes de Carolina, que finalizaron terceros.

Ponce y Carolina fueron los dos equipos que no lograron adelantar a los playoffs de la pasada campaña.

3 de enero: Amanda Serrano pelea en la isla

La campeona boricua Amanda Serrano volverá al ensogado para una pelea frente a la estadounidense Reina Téllez (13-0-1, 5 KO’s) en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Serrano (47-4-1, 31 KO’s) pondrá en juego sus títulos pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en una reyerta a 10 asaltos de tres minutos.

La boricua iba a enfrentar a la mexicana Erika Cruz (18-2-1, 4 KO’s), no obstante desistieron de dicha rival debido a que arrojó un resultado atípico por clenbuterol, en una prueba antidopaje de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA).

La última y única ocasión en la que Serrano peleó en vueltas de tres minutos fue en octubre de 2023, cuando enfrentó a la brasileña Danila Ramos, y ganó por decisión unánime tras 12 rounds.

La boricua Amanda Serrano. ( Ramon "Tonito" Zayas )

10 de enero: Subriel Matías en Nueva York

El boxeador boricua Subriel Matías defenderá su título de la división de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Barclays Center de Nueva York ante el británico Dalton Smith (18-0, 13 KO’s).

PUBLICIDAD

La pelea se celebrará luego de que Matías arrojara un resultado adverso a ostarina en una prueba antidopaje que le realizó la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés).

Posteriormente, dio negativo a otro examen realizado el 24 de noviembre.

15 de enero de 2026: LVSF

La Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) contará con la participación de seis equipos para la temporada 2026.

Entre las principales novedades se destaca el regreso de las Leonas de Ponce, quienes volverán al torneo local tras su última participación en el 2023.

También se confirma el retorno de las Pinkin de Corozal, luego de completarse la remodelación del Coliseo Carmen Zoraida Figueroa Camacho.

Por otro lado, la LVSF no contará con las Mets de Guaynabo, que estará en receso, ni con las Changas de Naranjito, franquicia que no participará tras perdidas la pasada campaña.

Las Criollas de Caguas, campeonas defensoras, buscarán revalidar su título.

30 de enero al 7 de febrero: Serie del Caribe

El gran objetivo de cada equipo de la LBPRC es alzarse con el título del torneo para eventualmente representar a la isla en la Serie del Caribe.

El torneo se celebrará en Jalisco, México luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) decidiera mover el torneo de Caracas, Venezuela tras Puerto Rico, México y República Dominicana retirar su participación del certamen en suelo venezolano.

La determinación se dio en el marco de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

En Jalisco, participaran los boricuas, Panamá, República Dominincana, México Rojo, campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, y México Verde, subcampeón del mismo circuito.

PUBLICIDAD

El campocorto boricua Isán Díaz. ( Fernando Llano )

31 de enero: Xander Zayas debuta en el “Choli”

Zayas (22-0, 13 KO’s) pondrá en juego su cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que Abass Baraou (17-1, 9 KO’s) defenderá el suyo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La reyerta significará la primera defensa y unificación del boricua.

Será apenas la segunda vez en la historia que la isla sirve de escenario para una unificación de títulos, luego de la que protagonizaron en 2010 Iván Calderón y Giovani Segura.

Xander Zayas dentro del Choliseo.

1 de febrero: Béisbol Doble A

La llamada pelota dominguera de la isla dará inicio el 1 de febrero en el Estadio Mariano “Nini” Meaux, hogar de los campeones Mulos de Juncos, en un encuentro ante los Artesanos de Las Piedras a las 3:00 p.m.

La tanda grande arranca el viernes, 6 de febrero con 18 choques.

Se mantiene el formato de 45 equipos divididos en ocho secciones y 20 juegos en la fase regular, junto a los encuentros interseccionales y juegos de reto.

Las semifinales de sección seguirán bajo formato de 5-3 y las finales de sección de 7-4.

El Carnaval de Campeones se jugará en un Round Robin de siete juegos, y tanto las semifinales y final nacional se disputarán a un máximo de siete duelos.

8 de febrero: Super Bowl

La final del campeonato de la NFL, uno de los eventos deportivos más vistos y seguidos en el mundo, se celebrará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

PUBLICIDAD

Para Puerto Rico y la comunidad latina será especial debido a que la estrella boricua Bad Bunny fue confirmado como la principal personalidad del espectáculo de medio tiempo.

Se convertirá en el primer artista en contar con un programa de lenguaje de señas durante su presentación.

Además del intérprete boricua, la lista de cantantes incluirá a Charlie Puth para cantar el himno nacional, Brandi Carlile para interpretar “America the Beautiful” y Coco Jones para el el himno nacional “Lift Every Voice and Sing”.

Bad Bunny ( Ramon "Tonito" Zayas )

26 de febrero y 1 de marzo: Segunda ventana FIBA

Puerto Rico reanudará su camino a la clasificación a la Copa del Mundo de la FIBA Catar 2027 el 26 de febrero ante Canadá, actualmente número cinco del ranking mundial, y luego el 1 de marzo frente a Bahamas, 51 en el globo.

El combinado boricua sufrió dos reveses ante Jamaica el pasado noviembres y principio de diciembre en la primera ventana.

Los boricuas con marca de 0-2 en el Grupo B, deberá terminar entre las primeras tres posiciones de su llave para avanzar a la segunda ronda del clasificatorio al Mundial.

Los canadienses y los jamaiquinos en el mismo grupo jugaron para marca perfecta de 2-0 en la primera ventana. Mientras, los bahameños ostentan el mismo récord negativo que los puertorriqueños.

Los primeros tres países del Grupo B cruzarán con los primeros tres del Grupo D, compuesto por Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba, en la segunda ronda. Conformarían así el Grupo F. Del mismo modo cruzarían los mejores tres del Grupo A y el Grupo C para formar el Grupo E.

PUBLICIDAD

Al finalizar la segunda etapa, los tres mejores de cada grupo D y E, junto con el mejor cuarto puesto entre ambos grupos, poncharán su boleto para el Mundial.

Christian Negrón, de Puerto Rico, ante el pivot jamaiquino, Kofi Cockburn. ( José Raul Santana )

5 al 17 de marzo: Clásico Mundial de Béisbol

Del 5 al 17 de marzo, se celebrará el esperado certamen mundialista, que contará con una fase de grupos en la que los 20 equipos estarán divididos en cuatro llaves de cinco conjuntos cada uno.

La isla albergará la primera ronda del Grupo A del 6 al 11 del próximo marzo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. Puerto Rico, frente a su afición, cruzará ante Colombia, Canadá, Colombia y Panamá.

El Grupo B, que jugará en el Daikin Park en Houston, Texas, se encuentran las novenas de Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil.

En el C, figuran Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipei. Su escenario será el Tokyo Dome, en Japón.

Mientras, en loanDepot Park de Miami, Florida, jugará el Grupo D compuesto por Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a cuartos de final, a partido único. Las novenas que adelanten desde Tokio irán a Miami, y los equipos de San Juan jugarán en Houston los cuartos de final.

A partir de entonces serán duelos de eliminación directa rumbo a la final que se disputará en el hogar de los Marlins.

Francisco Lindor en la pasada edición 2023. ( Carlos Rivera Giusti )

11 al 17 de marzo: Clasificatorio femenino para la Copa Mundial Alemania 2026

La Selección Nacional de Baloncesto femenino jugará del 11 al 17 de marzo, en su casa, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, por uno de los tres boletos que otorgará el clasificatorio en la isla para la Copa Mundial Alemania 2026.

PUBLICIDAD

Puerto Rico encabezará el Grupo B, que reunirá a verdaderas potencias del deporte: Estados Unidos, actual campeón mundial y número uno en el ranking FIBA; España, sexta mejor selección del globo; además de Italia, Nueva Zelanda y Senegal.

China, Turquía y Francia son las demás sedes.

Puerto Rico finalizó en el octavo puesto en la pasada edición de Australia 2022.

21 de marzo: BSN

La temporada regular de Baloncesto Superior Nacional (BSN) 2026 arrancará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que los playoffs comenzarán en la segunda semana de julio.

La postemporada 2026 volverá a jugarse bajo el formato que se utilizó en la pasada campaña, en el que los equipos se dividen por conferencias.

La Conferencia A está compuesta por los campeones Vaqueros de Bayamón, Cangrejeros de Santurce, Criollos de Caguas, Gigantes de Carolina-Canóvanas, Mets de Guaynabo y Atenienses de Manatí.

La Conferencia B, por su parte, está confeccionada por los Indios de Mayagüez, Piratas de Quebradillas, Leones de Ponce, Capitanes de Arecibo, Atléticos de San Germán y Santeros de Aguada.

Los Vaqueros son los vigentes campeones. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

25 de marzo: MLB

Las Mayores arrancarán el miércoles 25 de marzo con un partido inaugural nocturno y exclusivo entre los Giants de San Francisco y los Yankees de Nueva York en el Oracle Park de San Francisco.

Al día siguiente se disputará una jornada de 14 encuentros, marcando el Día Inaugural más temprano en la historia de las Grandes Ligas.

Los Dodgers de Los Ángeles, que unieron a sus filas al taponero boricua Edwin “Sugar” Díaz, están ante la oportunidad de hacer historia, ya que podrían unirse a los Yankees y a los Athletics como los únicos equipos en las Grandes Ligas que han conseguido un tricampeonato (three-peat).

PUBLICIDAD

El conjunto angelino llega a esta posibilidad luego de alcanzar el bicampeonato la pasada temporada al derrotar a los Blue Jays de Toronto en siete juegos.

11 de junio al 19 de julio: Mundial de la FIFA

La Copa del Mundo de la FIFA se perfila como una de las más esperadas de los últimos tiempos, ya que marcará un hito histórico al disputarse por primera vez en tres países de manera conjunta: México, Canadá y Estados Unidos.

Este torneo también será el primero en contar con la participación de 48 selecciones, un aumento considerable respecto a las 32 que compitieron en Catar 2022.

Los 48 equipos clasificados estarán distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones, de los cuales avanzarán los dos primeros de cada sector a la ronda de dieciseisavos de final, que dará inicio a las rondas de eliminación directa rumbo a la gran final.

El Estadio Azteca de la Ciudad de México será la sede del partido inaugural entre los locales y Sudáfrica.

La Argentina de Lionel Messi son los campeones defensores.

Lionel Messi (centro) posa con el trofeo de la Copa del Mundo junto a el presidente de la FIFA Giovanni Vincenzo (izquierda) y el Emir del Estado de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. ( Juan Ignacio Roncoroni )

24 de julio al 8 de agosto: Juegos Centroamericanos y del Caribe

Santo Domingo, la capital de la República Dominicana será sede de las competiciones por segunda vez en su historia. Su primera experiencia fue Santo Domingo 1974.

Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más importante del país, fue anfitriona del evento en 1986.

Al momento, la Selección Nacional de Fútbol femenina y el Equipo Nacional de Béisbol masculino están clasificados a las justas caribeñas.

Para la pasada edición en San Salvador 2023, Puerto Rico finalizó con 96 medallas, quinto en el medallero.

PUBLICIDAD

4 al 13 de septiembre: Copa Mundial de Baloncesto Femenino

La edición de 2026 se celebrará en Alemania y contará con 16 selecciones, cuatro más que las 12 que participaron en Australia 2022.

En la pasada Copa, Puerto Rico concluyó en el octavo puesto.

Diciembre: Mundial de Baseball5

La isla recibirá la tercera edición del Mundial de Baseball5, en una fecha de diciembre y en un lugar que no ha sido confirmado.

El torneo reunirá a 16 países, que disputarán 56 juegos en cinco días.