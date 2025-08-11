Winston-Salem, N.C. Un veterano piloto de stock-car en una pista corta de Carolina del Norte murió el fin de semana tras sufrir una emergencia médica mientras competía en una carrera, informaron las autoridades.

El auto de Robbie Brewer chocó de frente contra un muro en la pista de un cuarto de milla (0.40 kilómetros) en Bowman Gray Stadium en Winston-Salem y se detuvo cerca de la línea de meta.

Los trabajadores de la pista removieron el techo para sacar a Brewer, de 53 años, y una ambulancia lo trasladó al hospital Atrium Health Wake Forest Baptist, donde falleció, reportó el Winston-Salem Journal.

PUBLICIDAD

“Estamos consternados por el fallecimiento de Robbie Brewer tras ser trasladado a un centro médico después de un incidente en la pista”, dijeron los funcionarios del estadio el domingo en un comunicado. “Robbie era un piloto talentoso y apasionado, y un competidor muy respetado entre sus pares. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos en este momento.”

No se revelaron detalles de la emergencia médica.

Brewer competía en una carrera de 20 vueltas de la Sportsman Series en Bowman Gray, donde miles de aficionados acuden semanalmente los sábados por la noche en primavera y verano para carreras en cuatro divisiones. Bowman Gray también fue sede del evento de exhibición de la NASCAR Cup Series de pretemporada a principios de febrero.

Su primera carrera en óvalos fue en 1990, acumulando casi 260 participaciones en la división Sportsman y ganando el campeonato de puntos en 2011, según el periódico.

Brad Lewis, también piloto en Bowman Gray y cuyo taller está cerca de la residencia de Brewer, dijo que “Robbie era como un hermano mayor para mí, aunque no teníamos mucha diferencia de edad.”

“Era un piloto de pura cepa,” afirmó Lewis. “No solo lo honraré el resto de esta temporada, sino siempre que corramos ahí. Lo extrañaremos.”