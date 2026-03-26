Suiza. Las atletas transgénero quedaron excluidas de los Juegos Olímpicos después de que el Comité Internacional Olímpico (COI) acordara este jueves una nueva política de elegibilidad que se alinea con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los deportes femeninos, de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

“La elegibilidad para cualquier prueba de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o en cualquier otro evento del COI, incluidos los deportes individuales y de equipo, queda ahora limitada a mujeres biológicas determinadas sobre la base de una prueba única de detección del gen SRY”, indicó el Comité Olímpico Internacional.

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No está claro cuántas mujeres transgénero, si es que hay alguna, compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya hecho la transición tras nacer hombre compitió en los Juegos de París 2024.

El COI señaló que la política de elegibilidad que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de 2028 “protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”.

“No es retroactiva y no se aplica a ningún programa deportivo de base o recreativo”, precisó el COI, cuya Carta Olímpica establece que el acceso a practicar deporte es un derecho humano.

Tras una reunión de su junta ejecutiva, el Comité Olímpico Internacional publicó un documento de 10 páginas que también restringe a atletas femeninas como la corredora Caster Semenya, doble campeona olímpica, con afecciones médicas conocidas como diferencias en el desarrollo sexual, o DSD.

El COI y su presidenta, Kirsty Coventry, había instado a aplicar una política clara en lugar de seguir asesorando a los organismos rectores de los deportes, que anteriormente habían redactado sus propias normas.

Coventry puso en marcha una revisión sobre “la protección de la categoría femenina” como una de sus primeras grandes decisiones el junio pasado, al convertirse en la primera mujer en dirigir el organismo olímpico en sus 132 años de historia.

La elegibilidad femenina fue un tema destacado en la elección del COI del año pasado, con siete candidatos, cuando los principales rivales de Coventry prometieron una política más firme y asumir el liderazgo en este asunto.

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Antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, tres deportes de primer nivel -atletismo, natación y ciclismo- ya habían aprobado normas que excluían a las mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina.

El documento del COI detalla su investigación, según la cual nacer varón otorga ventajas físicas que se mantienen.

“Los varones experimentan tres picos significativos de testosterona: en el útero, en la mini pubertad de la infancia y al inicio de la pubertad adolescente hasta la edad adulta”, señaló el documento.

Añadió que esto da a los varones “ventajas individuales de rendimiento basadas en el sexo en deportes y pruebas que dependen de la fuerza, la potencia y/o la resistencia”.