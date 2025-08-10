Las skaters boricuas Vianez Morales y Esmeralda Butler aseguraron el domingo sus pases a la final femenina de skateboard street de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Ambas atletas participaron en la segunda serie semifinal.

Butler, de un lado, finalizó con 103.54 puntos, ocupando la tercera posición general de la ronda, mientras que Morales sumó 81.43 puntos, logrando el sexto lugar. Aseguraron su boleto a la disputa por medalla.

La final se celebrará el lunes a las 11:50 p.m. y será la oportunidad para que Puerto Rico busque su primera medalla en este deporte en Asunción 2025.

El evento podrá seguirse en la isla por Telemundo Punto2 y el Panam Sports Channel.