Arecibo - Así como el surfista utiliza la ola para deslizarse sobre su tabla y para obtener sus mejores notas, el Mundial de Surfing que concluye este domingo en la playa La Marginal debe continuar impulsando a Puerto Rico como destino turístico y de actividad económica.

Así lo asegura el banquero puertorriqueño Richard Carrión, quien es el presidente del comité organizador del certamen clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024 que se disputa en Arecibo. Carrión, presidente de la junta de directores del Banco Popular de Puerto Rico, y único puertorriqueño activo como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), posee un largo historial en el ámbito deportivo que incluye su participación en la pasada Copa del Mundo de Baloncesto de la FIBA 2023, en Filipinas, Japón en Indonesia, y en la que fungió igualmente como presidente del comité organizador.

Al momento, Carrión no solo tiene diversas funciones en el COI, entre ellas la de presidente del consejo de administración de servicios del Olympic Channel en Suiza, sino que además pertenece a la junta central de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), y a su comisión de finanzas. Antes, entre 2004 y 2012, fue miembro de la junta ejecutiva del COI.

Con todo su bagaje en el mundo de las finanzas y su historial deportivo, Carrión tiene razones de peso para creer que los World Surfing Games de la International Surfing Association (ISA) esta semana en Arecibo serán el inicio de una ola de eventos para la isla.

Desde el 22 de febrero, la atención mundial de los entusiastas del surfing se ha volcado hacia La Marginal en Arecibo, donde atletas de 55 países se miden para conseguir uno de 14 pases a la Justa Olímpica. ( Alejandro Granadillo )

Al mismo tiempo, hizo advertencias de rigor para que las autoridades deportivas y gubernamentales del país no pierdan el impulso de esa “ola”.

“Creo que ha sido extraordinario. La gente está muy contenta, no solo el público, sino también el alcalde (de Arecibo, Carlos ‘Tito’ Ramírez Irizarry) y todos los que han asistido. Pero sobre todo la ISA, su presidente Fernando Aguerre, me ha expresado un agradecimiento”, dijo Carrión en entrevista con este medio, en un salón privado frente a La Marginal.

“Uno de los franceses me dijo, ‘hemos celebrado dos Campeonatos Mundiales y francamente te digo que este ha sido el mejor que he visto’. Son elogios que nos han dado por la organización de este campeonato y eso me da mucho orgullo. Creo que Puerto Rico tiene que hacer más eventos de este tipo, más eventos deportivos que atraigan a personas para venir a Puerto Rico. Tenemos que organizar con este nivel de profesionalismo, porque creo que eso es bueno, y añade una dimensión adicional al turismo. Sobre todo al turismo fuera de la capital”.

El evento, que está otorgando 14 boletos para el surfing de las Olimpiadas, reunió en Arecibo a 266 atletas de 55 países. Y un gran número de ellos estuvo en suelo boricua no solo esta semana, sino que vinieron por primera vez hace algunos meses a entrenar en las olas. Otros viajaron varias semanas antes y se instalaron aquí para aclimatarse a las condiciones del mar y conocer La Marginal antes del certamen.

El surfing hará su segunda aparición como deporte oficial en unos Juegos Olímpicos.

“Le da una vista al resto del mundo, de Puerto Rico”, continuó Carrión sobre las implicaciones del Mundial de Surfing. “Esto se está transmitiendo a todo el mundo (por el canal de streaming de la ISA). Aquí ha estado gente de 55 países, y han visto estas olas de Arecibo. Arecibo ahora se va a convertir en un punto que la comunidad del surfing internacional lo va a tener en su calendario. Así que en general, creo que ha sido un éxito rotundo”.

El torneo arrancó el viernes, 22 de febrero con la ceremonia inaugural y desfile de las delegaciones por La Marginal, con la contienda como tal iniciando el sábado 23 de febrero. En total, serán nueve días de competencia, incluyendo las finales este domingo, con la entrega de los últimos pasaportes hacia las Olimpiadas.

Exhorta a conservar y fortalecer la infraestructura

“Esto no puede parar aquí. O sea, creo que esta infraestructura tiene que permanecer, tiene que fortalecerse para que sea algo que se siga utilizando. Este malecón es extraordinario y sé que el alcalde tiene planes de arreglar la carretera”, dijo Carrión.

A preguntas de este diario sobre qué mejoras entiende se deberían hacer para que La Marginal se convierta en una sede permanente de otros eventos de surfing internacionales, Carrión piensa que son mínimas, aunque necesarias.

“Creo que sería un espacio para poner las tablas, baños… es algo sencillo. Tener ese tipo de facilidad. Pero lo más importante, la cancha, ya está ahí”, agregó, recordando que las olas de Margara, El Pico y Rastrial han sido elogiadas por competidores y por oficiales de la ISA.

“Hay que buscar este tipo de actividad, actividad que sirva como un polo de actividad económica. Puede ser el deporte, puede ser una actividad que sirva como detonador de actividad económica, y si es el surf, pues es el surf. Pero aquí hay mucha posibilidad”, indicó en torno a Arecibo.

“Esto (el Mundial), en esta última semana, ha servido como un impulso a la economía, y creo que puede haber más turismo en base a esta actividad. Y eso va creando un círculo virtuoso de actividad. Sin duda. No siempre van a ser campeonatos mundiales, pero pueden ser campeonatos regionales o parte del circuito (de la ISA), y por qué no, campeonatos mundiales de vez en cuando”, concluyó.

La vez anterior que Puerto Rico fue sede de un Mundial de Surfing de la ISA fue hace 36 años en 1988. El primero fue en 1968. Es la primera vez que se celebra en Arecibo.