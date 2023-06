San Salvador. El nadador boricua Yaziel Morales se quedó con la plata en la final de los 100 metros dorso, que arrancó luego de una demora de más de una hora por las fuertes lluvias y tronadas que se hicieron sentir sobre el Complejo de Natación Merliot de esta capital.

De esa forma, Morales consiguió su segunda plata en la natación de los Juegos San Salvador 2023 y le dio a la delegación de esta disciplina su cuarta medalla en las justas.

Morales no puso excusa por el retrasado de la prueba, que estaba pautado para iniciar a las 6:12 p.m. y arrancó finalmente a la 8:45 p.m. todavía en medio de las tronadas y relámpagos que hacen peligrosa la acción de este deporte acuático en esas condiciones.

PUBLICIDAD

“Definitivamente me afectó, Pero no se puede hacer nada porque todo el mundo estaba en igualdad de condiciones”, dijo.

“Vine aquí con el mejor tiempo (en la zona). He nadado tres veces este año mejor que eso. Fue un mal tiempo, una mala noche. Me sentía horrible. Ya no se puede hacer nada. Mañana nadaremos el 200 metros”, agregó.

Morales cronometró 56.05. El oro fue ganado con 55.66 por el colombiano Omar Pinzón, quien posee el récord de los Juegos con un 54.88 en Barranquilla 2018.

Morales nadará los 200 espalda este martes. Tiene oportunidades de medalla.