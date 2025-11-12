Buzzer Beater continuará celebrando este miércoles la segunda edición de “La Pública”, un torneo que reúne a los mejores equipos masculinos y femeninos de voleibol del sistema público del país, en colaboración con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

La competencia entre escuelas públicas inició el pasado viernes en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, y seguirá en marcha con la etapa “Sweet 16”.

A diferencia de la edición anterior, el certamen contó este año con la participación de 20 instituciones, con el objetivo de brindar a más estudiantes-atletas la oportunidad de brillar en el escenario más importante del deporte escolar.

14 escuelas clasificaron al torneo tras ganar las Regionales del Departamento de Educación (DE) tanto en la rama femenina como en la masculina. A estas se sumaron seis instituciones invitadas por Buzzer Beater para completar un total de 20 equipos en ambas categorías.

La plataforma de deporte escolar decidió ampliar la participación de escuelas del sistema público en esta edición luego de que varios sextetos quedaran fuera el año pasado tras ser eliminados en las justas regionales. La selección se basó en su desempeño a lo largo de la temporada y, gracias a esto, compitieron en el torneo alrededor de 600 estudiantes-atletas.

Buzzer Beater invitó en la categoría femenina a la Escuela Superior Doctora Conchita Cuevas de Gurabo, la Escuela Superior Patria Latorre Ramírez de San Sebastián, la Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz del Albergue Olímpico (Ecedao) de Salinas, la Escuela Superior Natividad Rodríguez González (Arroyo High), la Escuela Superior Urbana de Aguas Buenas y la Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco (Esoty).

En masculino, por su parte, fueron invitadas la Escuela Superior Vocacional Ruth Cruz Santos de Cidra, la Escuela Especializada University Gardens, la Escuela Superior Isidoro Sánchez de Luquillo, la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez (Escaed) de San Sebastián, la Escuela Superior Luis Llorens Torres de Juana Díaz y la Escuela Superior Doctor Carlos González de Aguada.

University Gardens, campeón defensor en la rama masculina, fue eliminado en la primera ronda por la Escuela Superior Vocacional Antonio Reyes Padilla de Utuado en el mínimo de dos sets, por lo que habrá nuevos monarcas en esa categoría. En cambio, la Escuela Superior Luis Muñoz Marín de Barranquitas, vigente campeona en la rama femenina, continúa con vida, así que todavía tiene la oportunidad de revalidar.

A continuación, los horarios de los juegos que se disputarán este miércoles en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, como parte de la fase “Sweet 16” de “La Pública”:

Femenino

Escuela Superior Rubén Rodríguez de Naranjito vs. Escuela Superior Luis Calderón Birriel de Carolina (11:50 a.m.)

Escuela Superior Patria Latorre Ramírez de San Sebastián vs. Escuela Superior Francisco Oller de Cataño (1:00 p.m.)

Escuela Superior Doctor Carlos González de Aguada vs. Escuela Superior Luis Muñoz Marín de Barranquitas (2:10 p.m.)

Escuela Especializada de Bellas Artes Anita Otero Hernández de Humacao vs. Esoty de Yauco (3:30 p.m.)

Escuela Superior José Felipe Zayas de Coamo vs. Escaed de San Sebastián (4:40 p.m.)

Escuela Superior Doctora Conchita Cuevas de Gurabo vs. Arroyo High (5:50 p.m.)

Escuela Superior Vocacional Bernardino Cordero Bernard vs. Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz de Cayey (7:00 p.m.)

Ecedao vs. EDSI (8:10 p.m.)

Masculino