Las Pinkin de Corozal reciben este viernes el segundo juego de la serie final en su cancha Carmen Zoraida Figueroa, cuyas paredes, gradas y fanaticada forman un bastión para su equipo.

Para allá van las Cangrejeras de Santurce con ventaja de 1-0 en la final y prevenidas de que la Zoraida Figueroa toma vida cuando las Pinkin lo necesitan.

“Sabemos que es difícil jugar en esa cancha. Sabemos que va a estar ruidosa, que hará calor. Tenemos que ir preparadas mentalmente”, dijo la acomodadora de las Cangrejeras, Natalia Valentín.

Corozal jugó para 8-1 en la temporada regular. También ganaron allí dos de sus tres partidos de las semifinales ante las Changas de Naranjito. En total, incluyendo las semifinales, las Pinkin han ganado 27 de los 41 sets que han jugado allí este año.

PUBLICIDAD

Así lucía la Zoraida Figueroa en la final del 2022. ( Alejandro Granadillo )

La Zoraida estuvo apagada desde el 2013 al 2020. Durante ese tiempo, las Pinkin estuvieron inactivas. La instalación no tiene sistema de aire acondicionado desde el paso del huracán María en el 2017. Sí hubo entre el 2013 y 2020 voleibol de otras ligas, como Puertorriqueña y Copuvo.

La instalación, que vio grandes jugadores como Pilar Vázquez y Julio Figueroa, entre muchos otros, recuperó su personalidad desde que las Pinkin figuran nuevamente en el Voleibol Superior a partir del 2021, cuando cancha y franquicia vio el décimo octavo campeonato nacional ante las Criollas de Caguas.

Su personalidad se ha fortalecido este año con otra búsqueda del campeonato, que está a cuatro victorias.

El dirigente de las Pinkin, Ángel Pérez, vivió la personalidad de la Zoraida cuando era jugador de los vecinos Changos de Naranjito e iba a allí a jugar el famoso “Duelo del Montaña” y juegos de campeonato.

Pérez goza ahora a su favor de la Zoraida y espera sacarle provecho.

“Es una cancha de mucha tradición, con un pueblo que se desborda de pasión por su equipo. Hemos revivido un muerto allá arriba, uno que llevaba años muerto. Los últimos dos partidos ha sido un ambiente bien hostil para el adversario, bien caluroso y no esperamos nada diferente. Ese es nuestro fortín y queremos defenderlo”, dijo.

Paola Santiago es una de las jóvenes jugadoras de las Pinkin que experimentan su primera final en el Voleibol Superior. ( Migeul J Rodríguez Carrillo )

Ahora bien, la fanaticada y su cancha podrán ser la ‘octava’ jugadora de las Pinkin en cancha en el plano anímico, pero no lo puede hacer en el plano técnico.

Las Pinkin tienen que poner de su parte en la recepción para no entregarle balones a una ofensiva de las Cangrejeras que estuvo suelta en el primer juego cuando Corozal falló en ese fundamento. Tampoco puede fallar ahí porque entonces su ofensiva es fácil presa del alto bloqueo de las Cangrejeras.

PUBLICIDAD

Pérez dijo que las Pinkin lo deben hacer mejor el viernes en comparación con el primer juego, luego de superar el nerviosismo de un debut en finales para muchas de sus jugadoras, así como para ejecutar el plan de juego que establecerán en los dos días entrenamientos entre juego y juego.

“Creo que no lo hicimos mal en el primer juego. Dominamos en muchas áreas. El recibo luego del segundo set no estuvo estable. Es un equipo joven. Vamos creciendo día a día. Hubo ansiedad en este grupo, en el que la mayoría no había estado en una final. Tenemos dos días para reagruparnos y traer un plan para Santurce, que sabemos que se va a preparar”, dijo.