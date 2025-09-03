El Instituto Desarrollo del Niño de San Juan (IDN), el Colegio Puertorriqueño de Niñas (CPN) y el Colegio Sagrado Corazón de Ponce fueron los protagonistas de la categoría junior de la tercera semana del voleibol escolar.

IDN logró defender su casa al vencer a Guamaní Private School de Guayama para así sumar su segundo campeonato consecutivo.

El primero fue en el torneo CIEM Private School de Carolina, donde lograron vencer en la carretera al Colegio Capitán Correa de Hatillo. Ese triunfo catapultó al equipo a la sexta posición del Power Ranking de Buzzer Beater.

También en IDN, Guamaní prevaleció en senior femenino sobre las locales; IDN dominó en senior masculino a Guamaní, mientras que la Academia La Milagrosa de Cayey se alzó con el cetro en junior masculino.

Por otra parte, el torneo del Colegio Marista de Guaynabo las sorpresas fueron en junior femenino. A pesar de que Sagrado Corazón no logró el campeonato, se robó los reflectores por conseguir victorias ante tres equipos del ‘Top-3′ del Ranking de Buzzer Beater.

La institución ponceña superó en a Bayamón Military Academy (9), Colegio Adianez (2) y CPN (7), pero eventualmente cayó en la final frente al sexteto local.

CPN, en cambio, dominó al clasificado número uno: las Angels de la Academia Discípulos de Cristo de Bayamón y luego sacaron del camino a Saint Francis de Carolina (4).

Con estas victorias Sagrado y CPN se establecen dentro de las primeras posiciones del Power Ranking de Buzzer Beater.

En otras categorías del torneo de Marista, Adianez ganó en senior femenino venciendo a las locales para mantenerse otra semana en la primera posición del ranking nacional. Es el segundo campeonato para la Tropa Naranja que aspira a ganar su tercer campeonato Buzzer Beater corrido.

En senior masculino, el Colegio San Ignacio de Loyola consiguió su cuarto título de la temporada con un triunfo sobre Marista. Los Leones también se afincan a la primera posición del ranking nacional.

En junior masculino, sobresalió Discípulos de Cristo, que obtuvo victorias sobre el Colegio San José en la semifinal. Esto le ayudó a subir a la cima del ranking de su categoría esta semana.

En el Colegio Ponceño, Sagrado Corazón dominó en senior masculino y femenino, mientras que Arroyo High ganó en junior masculino y Walks Webs en junior femenino.