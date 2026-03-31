Las Leonas de Ponce se convirtieron la noche del lunes en el segundo equipo en lograr el pase a la serie semifinal de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) y, de paso, acabar con las aspiraciones de avanzar de las Atenienses de Manatí.

Las melenudas se impusieron en cuatro sets, 16-25, 25-19, 25-19 y 25-22 en partido celebrado en la cancha Salvador Dijols, hogar de las ganadoras.

La victoria, además, permitió que las Criollas de Caguas también aseguraran su espacio en la ronda de los mejores cuatro. Ambos acumulan récord de 2-1 en la Serie B, mientras Manatí quedó rezagado con 1-2.

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El primer equipo en clasificar fueron las Cangrejeras de Santurce, que poncharon boleto el pasado viernes.

El cuarto y último puesto aún está en disputa entre las Valencianas de Juncos y las Pinkin de Corozal, ambos sextetos pertenecientes a la serie A. Corozal no ha logrado victorias en estos cuartos de final, mientras que Juncos, que hoy recibe a las invictas Cangrejeras de Santurce, acumulan récord de 1-1.

Un triunfo esta noche de las junqueñas les otorgaría el último espacio. Mientras, de caer ante Santurce, el pase a la semifinal se definiría el jueves, 2 de abril, cuando Juntos enfrente a Corozal.

El choque de las Leonas y las Atenienses se definió tras el segundo tiempo técnico del cuarto parcial, cuando las ponceñas, con ventaja de 2-1, encaminaron el set gracias a la ofensiva por el centro de Abby Akey y a un error en ataque desde zona cuatro de Shaylee Myers, cuyo remate quedó en la red.

Ponce se despegó 23-20, consiguió el punto de set y cerró la victoria con dos ataques consecutivos de Sherridan Atkinson: el primero por zona cuatro, atacando contra las manos del bloqueo, y el segundo desde zona dos, superando el bloqueo y haciendo picar el balón en zona seis.

Las Atenienses sobresalieron en pases: 44-34.

La ofensiva ponceña fue liderada por Atkinson,, que logró 24 puntos, seguida por Kristin Lux (15) y Abby Akey (14).

Por Manatí, Karla Santos fue la mejor con 20 puntos, mientras que Emily Elliot y Shaylee Myers aportaron 15 cada una.