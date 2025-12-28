Los Cafeteros de Yauco defendieron el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras este sábado al vencer en el mínimo de tres sets a los Plataneros de Corozal en el inicio de la semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Yauco tomó ventaja en la serie con parciales de 25-20, 27-25 y 25-20. Los Plataneros ahora buscarán igualar la semifinal B, cuando reciban el lunes a los Cafeteros en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal.

Kevin Rodríguez, finalista al premio Jugador Más Valioso, condujo la ofensiva del sexteto yaucano con 16 asistencias. Juan Castañeda, en cambio, fue el mejor anotador con 14 puntos, 12 en ataques y dos en bloqueos. Le siguió Brandon Rattray con 13 unidades.

Por los Plataneros, el líder ofensivo fue Spencer Olivier con 14 tantos, 11 en remates, uno en bloqueo y tres en servicios directos. Esto a solo horas de ser nombrado el Jugador Más Valioso de la temporada 2025-26 tras superar a Pelegrín Vargas, hijo, por tres votos.

La acción de la LVSM continuará el domingo, a las 8:00 p.m., cuando los bicampeones Caribes de San Sebastián visiten a los Patriotas de Lares en el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo. Ambas semifinales se jugarán al mejor de siete partidos.