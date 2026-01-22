La última vez que los Cafeteros de Yauco ganaron el campeonato de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), Puerto Rico era una isla muy distinta. Había teléfonos públicos en cada esquina, la televisión se ajustaba con antena, las noticias llegaban al día siguiente en papel y la tecnología aún no marcaba el ritmo de la vida diaria.

Era el año 1971. Luis A. Ferré gobernaba el país y el Coliseo Roberto Clemente todavía no existía. Desde entonces, la “Ciudad del Café” no ha vuelto a saborear un cetro en el máximo torneo de voleibol en la isla.

Esa sequía de 55 años podría acabar este viernes, cuando los Cafeteros visiten a los Caribes de San Sebastián en el Coliseo Luis Aymat Cardona para el quinto juego de la serie final de la LVSM. Con la victoria del miércoles en cinco parciales sobre los Caribes, Yauco colocó a los bicampeones contra la pared al tomar una ventaja de 3-1, una situación que el “Pepino” no había experimentado en las últimas dos temporadas.

“El enfoque y la disciplina en el plan de juego creo que ha sido la diferencia porque, cuando tú comparas los equipos, estamos bastante parejos, pero quién termina ejecutando en los momentos de presión es el que sale con la victoria”, explicó Abel Franceschi, dirigente de los Cafeteros, a Primera Hora .

“Los primeros dos partidos se pudieron haber ido para cualquiera de los dos lados. En el tercero hubo ciertas situaciones de las cuales nosotros no vamos a entrar en detalles, pero responsablemente asumimos la derrota. En el día de ayer, aunque fue un partido a cinco sets, entiendo que debió haberse acabado en cuatro. Nos pasó factura ciertos errores en momentos claves y ellos pudieron remontar el cuarto parcial, pero pienso que el dominio ayer fue bastante consistente”, continuó.

Diego Negrón y los Cafeteros de Yauco están jugando un voleibol de calidad y podría cerrar la serie final este viernes en San Sebastián. ( Cortesía/Heriberto Rosario/FPV )

Los Cafeteros, aunque dominan el baile de coronación, han tenido que sacar a pasear su mejor versión para ganarles a los bicampeones. Tres de los cuatro partidos que se han disputado hasta ahora se han decidido en cinco sets, y el del miércoles no fue la excepción.

Yauco estuvo a dos puntos (23-20) de cerrar el encuentro en la cuarta manga, pero San Sebastián reaccionó con una corrida de 6-1, que forzó un quinto parcial. Los Caribes parecían destinados a empatar la serie a dos por bando, tras esta demostración de su experiencia campeonil, pero el conjunto yaucano se impuso nuevamente, 15-8, en el quinto y definitivo parcial frente a un Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras lleno a capacidad.

“A lo largo de la temporada nosotros hemos salido por la puerta ancha en los 10 partidos que hemos tenido a cinco sets, así que los muchachos ejecutan muy bien en los quintos parciales... En ese cuarto parcial cometimos varios errores y estamos jugando ante un gran rival, que cualquier error que cometas te lo va a hacer pagar, al igual que nosotros. Con estos equipos no hay ventaja suficiente nunca. Tienes que jugar hasta el último punto”, aseguró Franceschi.

Un equipo sin egos

La ofensiva de Yauco se distribuyó el miércoles entre cuatro jugadores: Brandon Rattray fue el líder en anotación con 15 puntos, seguido por Iván Fernández con 14, mientras que Juan Felipe Castañeda y Diego Negrón añadieron 13 cada uno. San Sebastián, en cambio, cometió 46 errores, 21 en saques, 19 en ataques y seis en bloqueos. Para el entrenador yaucano, este fue el mejor colectivo de los Cafeteros en lo que va de serie y así lo reflejó el marcador.

“Aquí no hay egos, no importa cuáles son los jugadores que están en cancha o quién es el jugador que nos rescate ese día. Ayer fue un gran día colectivamente. No habíamos tenido un juego así porque siempre sobresalía unos más que otros. Siempre hemos apostado por el juego en conjunto antes de estar cargando a algún jugador”, sostuvo el técnico.

Previo al baile de coronación, San Sebastián solo había perdido dos partidos. A pesar de que una de esas dos derrotas había sido ante Yauco, muchos daban por sentado de que los Caribes barrerían esta serie y repetirían por tercer año consecutivo como los monarcas de la LVSM. La historia ha sido todo lo contrario y el reinado del “Pepino” podría acabar en su cancha, donde no han caído desde el 24 de agosto de 2024. De hecho, los propios Cafeteros fueron los encargados de propinarles ese revés.

La fanaticada de los Cafeteros de Yauco está activada y vistiendo a orgullo las camisetas de La Cuna del voleibol. ( Cortesía Cafeteros/Jorge Báez/Amada Pérez Pellicier )

“Si te digo que eso de que nos iban a barrer nos inspiró o no, te estaría mintiendo. Nosotros no estamos pendientes a lo que se habla o a los pronósticos. Nosotros estamos confiados en el trabajo que hacemos día a día. Eso no es motivación para nosotros. A nosotros nos inspira la historia que estamos haciendo en Yauco con un equipo que este sería su primer campeonato”, señaló Franceschi.

“Nosotros tenemos que mantenernos concentrados en el plan de juego y obviar a la fanaticada de San Sebastián y las distracciones. Hay que salir a jugar. Aquí no hay mucho más que hacer. Es el quinto juego y ya ambos equipos no se conocen. Vamos a ver un juego de altura y ganará el mejor que ejecute en los momentos finales, como ha sido a lo largo de esta serie”, repasó el estratega acerca de las claves para ganar en San Sebastián.