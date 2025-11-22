Mientras los bicampeones Caribes de San Sebastián obtenían su décima victoria de la temporada al derrotar en cuatro parciales a los Gigantes de Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo, los Plataneros de Corozal vinieron de atrás para imponerse en cinco sets a los Changos de Naranjito la noche del viernes en la Liga de Voleibol Superior Masculina.

San Sebastián, impulsados por la ofensiva de doble dígito de Pelegrín Vargas, Corey Chavers y Mark Frazier —con 16, 14 y 10 puntos, respectivamente—, se llevó el triunfo con parciales de 25-21, 28-26, 22-25 y 25-22.

Por Carolina, que no sumó puntos en el encuentro, brillaron Geraldo Rivera con 14 puntos, Abraham Tamayo con 11 y Gabriel Rosado con 10. Los Gigantes cayeron a marca de 4-7 y 13 puntos, en la quinta posición. Los Caribes, en cambio, continúan al frente de la liga con récord de 10-1 y 27 unidades.

Plataneros superan a los Changos en cinco parciales

En la cancha Gelito Ortega, los Plataneros se apoyaron en la ofensiva de Jalen Penrose y Spencer Olivier para remontar y llevarse dos de los tres puntos disponibles, ganando un cierre dramático en puntos extras.

Los Changos, que tenían ventaja de 2-1 en parciales y dominaban 22-20 en el cuarto set, no lograron cerrar el episodio tras un error de servicio de Luzgardo Liciaga. Corozal respondió con un servicio directo de Penrose y un bloqueo de Guillermo Moya para quedarse con el parcial 27-25 y forzar el quinto set.

La manga decisiva también fue de infarto. Naranjito tomó control 8-3 y luego 9-8 con errores ofensivos de Penrose y Olivier, pero el marcador se mantuvo empatado del 9 al 19. Corozal finalmente aseguró la victoria con un ataque de Penrose por la zona dos y un bloqueo de Olivier para sellar el 21-19.

Los marcadores del encuentro fueron 25-19, 25-27, 21-25, 27-25 y 21-19.

Penrose lideró la ofensiva ganadora con 39 puntos (34 ataques, dos bloqueos y tres servicios directos). Sumó 19 de sus tantos entre el cuarto y quinto set. Olivier añadió 28 unidades. Por los Changos, Clarke Godbold aportó 31 puntos, seguido de Jackson Rivera con 12 y Cole Gillis con 11.

Con el resultado, los Plataneros añadieron dos puntos y se mantienen en el segundo lugar con marca de 8-3 y 23 unidades. Naranjito obtuvo un punto y cayó a la séptima posición con récord de 2-9 y nueve puntos.

La acción sigue hoy con el partido Lares en Guaynabo a las 8:00 p.m.

Mañana domingo, Naranjito visita a San Sebastián a las 5:00 p.m., Yauco se traslada a Carolina a las 6:00 p.m. y Adjuntas viaja a Corozal a las 7:00 p.m.