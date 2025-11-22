Los Caribes llegan a su décimo triunfo con victoria sobre los Gigantes de Carolina
En otro partido, los Plataneros vinieron de atrás para imponerse sobre los Changos.
Mientras los bicampeones Caribes de San Sebastián obtenían su décima victoria de la temporada al derrotar en cuatro parciales a los Gigantes de Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo, los Plataneros de Corozal vinieron de atrás para imponerse en cinco sets a los Changos de Naranjito la noche del viernes en la Liga de Voleibol Superior Masculina.
San Sebastián, impulsados por la ofensiva de doble dígito de Pelegrín Vargas, Corey Chavers y Mark Frazier —con 16, 14 y 10 puntos, respectivamente—, se llevó el triunfo con parciales de 25-21, 28-26, 22-25 y 25-22.
Por Carolina, que no sumó puntos en el encuentro, brillaron Geraldo Rivera con 14 puntos, Abraham Tamayo con 11 y Gabriel Rosado con 10. Los Gigantes cayeron a marca de 4-7 y 13 puntos, en la quinta posición. Los Caribes, en cambio, continúan al frente de la liga con récord de 10-1 y 27 unidades.
Plataneros superan a los Changos en cinco parciales
En la cancha Gelito Ortega, los Plataneros se apoyaron en la ofensiva de Jalen Penrose y Spencer Olivier para remontar y llevarse dos de los tres puntos disponibles, ganando un cierre dramático en puntos extras.
Los Changos, que tenían ventaja de 2-1 en parciales y dominaban 22-20 en el cuarto set, no lograron cerrar el episodio tras un error de servicio de Luzgardo Liciaga. Corozal respondió con un servicio directo de Penrose y un bloqueo de Guillermo Moya para quedarse con el parcial 27-25 y forzar el quinto set.
La manga decisiva también fue de infarto. Naranjito tomó control 8-3 y luego 9-8 con errores ofensivos de Penrose y Olivier, pero el marcador se mantuvo empatado del 9 al 19. Corozal finalmente aseguró la victoria con un ataque de Penrose por la zona dos y un bloqueo de Olivier para sellar el 21-19.
Los marcadores del encuentro fueron 25-19, 25-27, 21-25, 27-25 y 21-19.
Penrose lideró la ofensiva ganadora con 39 puntos (34 ataques, dos bloqueos y tres servicios directos). Sumó 19 de sus tantos entre el cuarto y quinto set. Olivier añadió 28 unidades. Por los Changos, Clarke Godbold aportó 31 puntos, seguido de Jackson Rivera con 12 y Cole Gillis con 11.
Con el resultado, los Plataneros añadieron dos puntos y se mantienen en el segundo lugar con marca de 8-3 y 23 unidades. Naranjito obtuvo un punto y cayó a la séptima posición con récord de 2-9 y nueve puntos.
La acción sigue hoy con el partido Lares en Guaynabo a las 8:00 p.m.
Mañana domingo, Naranjito visita a San Sebastián a las 5:00 p.m., Yauco se traslada a Carolina a las 6:00 p.m. y Adjuntas viaja a Corozal a las 7:00 p.m.