Las Cangrejeras de Santurce dominaron el domingo en el mínimo de parciales a las Leonas de Ponce en su último partido como local de la fase regular de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) en el Coliseo Roberto Clemente.

Con el triunfo, Santurce sumó los tres puntos disponibles y quedó a una sola victoria (19-0 y 54 puntos acumulados) de completar la fase regular de manera invicta.

Los marcadores del encuentro fueron 28-26, 25-17 y 25-14.

Con ventaja de dos sets a cero, las Cangrejeras se adueñaron del segundo tiempo técnico del tercer parcial con pizarra de 16-9, gracias a un bloqueo de Kara McGhee sobre Kristin Lux.

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El sexteto santurcino amplió su dominio con un triple bloqueo sobre Lux para colocar el marcador 18-11 y no volver a mirar atrás en el resto del trayecto.

Santurce llegó a tener ventaja de 10 puntos, 23-13, tras un remate positivo de Helena Grozer. El punto de set llegó 24-14 con un balón en la malla que controló Neira Ortiz, y la victoria se selló en la jugada siguiente cuando Stephanie Enright, de las Leonas, falló un remate, enviando el balón fuera de las líneas.

Las Cangrejeras dominaron a Ponce 48-41 en ataques, 10-2 en bloqueos y 4-1 en servicios directos. Ambos equipos sumaron 56 defensas, mientras que las Leonas salieron mejor en pases (37-29) y en asistencias (18-10).

La ofensiva santurcina presentó triple figura con Tamara Otene, Andrea Rangel y Grozer, quienes aportaron 21, 14 y 13 puntos, respectivamente.

Por Ponce, Jordan Wilson fue la única jugadora en doble dígito con 12 unidades.