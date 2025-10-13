Puerto Rico finalizó el torneo Norceca Final Six Masculino 2025 con una medalla de plata, al caer en la final en tres parciales ante la poderosa escuadra de Estados Unidos.

Fue la primera medalla de los boricuas en este certamen, que este año se celebró en el auditorio Juan “Pachín” Vicéns de Ponce.

Los parciales fueron 27-25, 25-20 y 25-21.

“Nos fijamos una meta: ganar este torneo, pero nos quedamos un poco cortos. Nos atacaron con fuerza al saque y no pudimos sacar a nuestro equipo. Creo que perder el primer set nos costó caro a largo plazo”, comentó Jamille Torres, entrenador de sexteto boricua.

“Es un proceso de crecimiento y estamos contentos con lo que estamos haciendo. Esta medalla me alegra mucho; es nuestra primera medalla en el torneo para el programa, lo que nos dice que vamos por buen camino para el futuro”, agregó.

El atacante Pedro Molina destacó por la escuadra local con 14 puntos (10 ataques, 3 bloqueos y 1 as), seguido por el opuesto Jamal Ellis con 11 unidades.

Estados Unidos fue más certero en los momentos clave, superando a los boricuas en ataques (35-34), bloqueos (8-5) y saques (8-5), además de cometer menos errores no forzados (22 contra 29).

Por el lado estadounidense, Kyler Wade brilló con 13 puntos (incluyendo 4 ases), mientras que Patrick Rogers aportó 12 (11 ataques y 1 saque directo), liderando la ofensiva que les dio su tercer título consecutivo y quinta medalla en el historial del torneo (bronce en 2021 y 2022, oro en 2023, 2024 y 2025).

“Estamos sumamente orgullosos de este grupo. Solo tuvimos una práctica juntos antes del inicio del evento y cada día mejoramos. Nos presionaron, pero no nos rendimos. Salimos con una gran determinación: competir contra equipos más maduros y experimentados, y logramos una gran victoria”, sostuvo, por su parte, el entrenador estadounidense, Luka Slabe.

República Dominicana ganó la medalla de bronce tras vencer a México en sets seguidos (25-23, 25-21, 25-22). Mientras, Canadá derrotó a Surinam también en tres parciales (25-19, 25-18, 25-15) para terminar en quinto lugar.