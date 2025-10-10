Con una actuación sólida y colectiva, Puerto Rico derrotó a Canadá en sets corridos y aseguró su pase a las semifinales del torneo Final Six de Norceca, manteniendo su invicto en el torneo celebrado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

El colocador boricua Howard García destacó la unidad del grupo como clave del éxito. “Lo interesante de este grupo es que no hay egos, y todos están disponibles y dispuestos a jugar y a asumir su rol”, expresó tras el triunfo. García también subrayó la importancia de la preparación mental y el respeto hacia los rivales como pilares del rendimiento del equipo.

PUBLICIDAD

Puerto Rico dominó desde el inicio, tomando ventaja de 3-0 y ganando el primer set 25-15 gracias a una ofensiva organizada y presión constante. En el segundo parcial, los ajustes en la alineación mantuvieron el nivel de juego, con García distribuyendo balones rápidos a los centrales. El equipo cerró el segundo y tercer set con marcadores de 25-17 y 25-16, respectivamente.

El dominio boricua también se reflejó en las estadísticas. Puerto Rico registró 36 ataques contra 20 de Canadá, logró siete aces frente a cuatro del rival, y bloqueó seis balones mientras los canadienses consiguieron tres. El equipo cometió 21 errores, menos que los 26 de Canadá. Jamal Ellis fue el máximo anotador por Puerto Rico con nueve puntos, ocho de ellos en ataques y uno en bloqueo, seguido por Pedro Molina con siete puntos. Por Canadá, Ryden Hargreaves lideró con diez puntos.

En la última jornada del Round Robin, Puerto Rico se enfrentará a Estados Unidos a las 9:00 p. m., mientras que Canadá buscará cerrar con fuerza ante República Dominicana en un partido que comenzará a las 7:00 p. m. La jornada del viernes abrirá con el duelo entre Surinam y México, desde las 5:00 p. m.