Puerto Rico derrotó a Colombia para quedarse con la última vacante en las semifinales de la XX Copa Panamericana de Voleibol Femenino de Mayores, que se celebra en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

De esta forma, las boricuas se verán las caras nuevamente ante República Dominicana este sábado, y Estados Unidos chocará con Argentina en las semifinales.

En el partido de anoche de cuartos de final, Puerto Rico hizo una gran remontada tras un déficit, 1-2, en parciales ante Colombia para conseguir la victoria con marcadores de 25-20, 17-25, 20-25, 25-20,15-11.

El sexteto nacional perdía el cuarto set, 17-19, pero lograron empatar (19-19). Colombia pidió tiempo y al regreso, Puerto Rico despegó, 21-19. Colombia pidió su segundo tiempo. Y, cuando volvieron a cancha, Dariana Hollingsworth, Pilar Victoriá, Paola Rojas y Alondra Vázquez hicieron los cuatro puntos necesarios para ganar el quinto set, el partido y el boleto a la semifinal.

Alondra Vázquez fue la mejor anotadora por Puerto Rico con 18 puntos, todos en ataques; Dariana Hollinsgworth aportó 15 puntos, 14 ataques y un servicio directo; Pilar Victoriá con 12 puntos, todos en ataques; y Paola Rojas con nueve, tres en bloqueos.

El entrenador de Puerto Rico, Fernando Morales (derecha) celebra la victoria ante Colombia. ( Suministrada / FPV )

Por Colombia, Ana Karina Olaya con 19 puntos (18 ataques, 1 servicio directo); Dayana Segovia con 18 puntos (13 ataques, 2 bloqueos, 3 aces); y Amanda Coneo con 16 puntos (15 ataques, 1 bloqueo).

Puerto Rico y Colombia finalizaron el partido con la misma cantidad de ataques, 57-57. En bloqueos, las locales dominaron a Colombia, 8-6; y en servicio, las suramericanas superaron a Puerto Rico, 8-4.

“Fue una victoria de mucho carácter. Creo que el juego de ayer nos agotó un poco, y no teníamos mucha energía. Esta es la mejor victoria del verano porque en un día que no estábamos jugando bien, pudimos mantenernos disciplinados, pacientes, había confianza entre ellas, confiamos en el plan de juego y lo pudimos sacar. Y los grandes equipos sacan grandes juegos cuando no juegan bien“, sotuivo el entrenador Fernando Morales.

“Mañana (hoy), otra vez, con República Dominicana haremos el mismo plan de juego que funcionó. Veremos qué podemos cambiar para llevarnos la victoria. Estar en la semifinal es otro objetivo logrado y a pelea mañana, que es la primera oportunidad de ganar una medalla. Vamos con todo mañana (hoy)”, agregó.

Por su parte, Vázquez, indicó que “Estamos contentas porque clasificar a la semifinal porque era una de nuestras metas, al igual que clasificar a los Juegos Panamericanos y también, queremos estar en el medallero”.

“Colombia es un gran equipo. Sabíamos que sería un juego duro, que teníamos que ser pacientes, y sabíamos que ellas venían a jugar bien también. Al principio comenzamos un poco frías, pero luego calentamos. Esto es un trabajo en equipo. Nosotras practicamos duro para poder trabajar en equipo, y estoy contenta de ser parte de este trabajo en equipo”, sostuvo.

Itinerario para hoy, sábado, 12 de agosto:

12:00 p.m. Costa Rica vs. Chile (posiciones 9/10)

2:00 p.m. México vs. Colombia (clasificación posiciones 5 al 8)

4:00 p.m. Perú vs. Canadá (clasificación posiciones 5 al 8)

6:00 p.m. Estados Unidos vs. Argentina (semifinal)

8:00 p.m. República Dominicana vs. Puerto Rico (semifinal)