La Selección Nacional de Voleibol masculino cayó el miércoles ante Colombia en su segundo duelo de la Copa Panamericana, que se celebra en el Domo de la Feria de León, Guanajuato, México.

El sexteto colombiano se impuso 18-25, 25-18, 25-18 y 25-20.

Con este resultado, Colombia y Canadá lideran el Grupo B con récord de 2-0 y se enfrentarán este jueves para definir al puntero. Puerto Rico buscará su primera victoria ante Guatemala.

“Cero que Colombia mejoró en su saque, hicieron ajustes y nosotros pudimos concretar con el nuestro. Ellos mantuvieron la calma, nosotros nos desesperamos un poquito porque sabíamos que este era un juego bien importante. Se aprende de esta derrota y siempre habrá otra oportunidad”, expresó el colocador boricua Kevin Rodríguez tras la caída de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Con el marcador 24-14, a favor de los puertorriqueños, Colombia reaccionó con tres ataques de Ronald Jiménez y un bloqueo de Juan Castañeda sobre Jamal Ellis, antes de que Ángel Rivera cerrara el set con un potente remate.

En el segundo parcial, Colombia tomó ventaja desde temprano (10-5), con Castañeda, Andrés Piza y Jiménez liderando el ataque, y Leandro Mejía destacando en el bloqueo. Aunque Puerto Rico resistió y anuló tres puntos de set, Piza logró el empate del partido.

El tercer set mantuvo una diferencia constante de tres puntos a favor de Colombia. Mejía volvió a ser clave en la red, mientras los 11 errores boricuas facilitaron el cierre para los cafeteros.