San Salvador. La Selección Nacional Femenina de Voleibol de Puerto Rico inicia mañana, martes, su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con el juego más importante de la primera ronda.

El sexteto debuta ante México en el partido que llevará a Puerto Rico a las puertas de la ronda de medallas desde el saque del torneo, dijo el dirigente boricua, Fernando Morales.

“Es el juego que nos mete o nos puede sacar de las medallas”, dijo Morales.

El duelo entre boricuas y aztecas está pautado para comenzar a las 12:30 p.m. (hora de Puerto Rico).

Puerto Rico, México, República Dominicana y Costa Rica están agrupados en la Sección A. Se puede llamar el grupo de la muerte con la calidad de los países participantes, sobre todo Dominicana, que llega aquí con el mismo equipo que venció el pasado fin de semana a China en la Liga de Naciones.

Los mejores dos equipos pasan a las semifinales. Costa Rica luce como el equipo que finalizará cuarto en el grupo. República Dominicana, Puerto Rico y México lucen como los equipos que disputarán los dos puestos que avanzan a las semifinales y, por ende, a disputar las medallas.

Morales razonó que, contando con que vencerían a Costa Rica en la segunda fecha, la victoria ante México evitaría que un juego ante Dominicana sea de clasificación. El último juego de Puerto Rico es ante Dominicana el jueves a las 7:00 p.m.

“Si no le ganamos a México, entonces tendríamos que ir a ganarle a Dominicana para provocar un triple empate”, dijo Morales.

Dominicana es candidata aquí a ganar su sexto oro consecutivo.

La Selección boricua llegó aquí con las jugadoras que vieron acción en el torneo Final Four de Norceca en Juana Díaz en junio, además de que agregó a la central Neira Ortiz, quien no jugó en el Final Four mientras se recuperaba de la lesión de tobillo que sufrió en la serie final del Voleibol Superior.

“Está bien. No está al 100 por ciento, pero sí está en condición de juego”, dijo Morales.

La Selección Nacional Femenina está en el grupo de la muerte en la fase preliminar. ( Suministrada )

México tiene aquí a la atacante jugadora de las Changas de Naranjito, Andrea Rangel, como su principal arma.

El segundo compromiso de las boricuas será este miércoles contra Costa Rica comenzando a las 3:30 p.m. (hora de Puerto Rico).

Además de Ortiz, el equipo boricua cuenta con la veterana libero Shara Venegas, Andrea Fuentes, Brittany Abercrombie, Paola Santiago, Pilar Victoriá y Génesis Collazo. Elaine Vázquez, Wilmarie Rivera, Paola Rojas, Alba Hernández y Karla Santos.