Los bicampeones Caribes de San Sebastián respondieron con autoridad en su casa y defendieron con éxito el coliseo Luis Aymat Cardona al imponerse en cuatro parciales a los Cafeteros de Yauco para apuntarse su primera victoria en la Serie Final de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

Luego de caer en dos dramáticos encuentros que se extendieron al máximo de cinco sets, San Sebastián mostró el lunes una versión más sólida y serena. Desde el primer saque, los Caribes lucieron mejor organizados, con mayor cohesión colectiva y una confianza renovada que terminó marcando la diferencia ante un rival intenso y combativo.

“Primero que nada, agradecido con Dios. Esto es un espectáculo que me llena de mucha alegría. Son dos grandes equipos que llegaron a la final por algo”, expresó el central Pedro Nieves, pieza clave en el triunfo, al concluir el encuentro. “Mi respeto siempre hacia los Cafeteros de Yauco. No llegaban a una final hace años y tienen esa hambre de ganarnos. Creo que la diferencia hoy fue que creímos más en nosotros”.

Nieves subrayó que el grupo logró mantenerse unido pese a los errores propios del juego. “Sabemos que las cosas van a pasar; somos humanos y vamos a errar, pero buscamos la forma de mantenernos unidos como familia”, agregó.

Los parciales del triunfo caribeño fueron 20-25, 25-20, 25-23 y 25-21.

Tras dividir los primeros dos sets, el tercer parcial se convirtió en un intenso intercambio punto a punto. El último empate llegó a 23, cuando San Sebastián cerró el set con un ataque efectivo de Nieves por el centro y un doble contacto señalado al atacante de los Cafeteros, Juan Felipe Castañeda, en una jugada que resultó decisiva.

En la cuarta manga, el servicio agresivo de los Caribes y la ofensiva balanceada de Pelegrín Vargas y Corey Chavers inclinaron definitivamente la balanza. Vargas lideró la anotación con 22 puntos, seguido de Chavers con 18, mientras que Nieves aportó 11 unidades, incluidos cuatro bloqueos claves en momentos de presión.

Por los Cafeteros, el colocador Kevin Rodríguez reconoció la dificultad de jugar como visitantes, aunque admitió que los errores propios pesaron en el resultado.

“Estamos en su casa; sabíamos que iba a ser un partido duro. Ellos hicieron lo que tenían que hacer: defender su casa”, comentó. “Los errores nos mataron un poquito en los momentos clave”.

Rodríguez también reaccionó a algunas decisiones arbitrales, pero evitó utilizarlas como excusa. “No estoy de acuerdo con lo que pasó con los árbitros, pero el juego lo tuvimos en nuestras manos”, sostuvo. “La paciencia es la clave de esta serie”.

Por Yauco, Brandon Rattray encabezó la ofensiva con 17 puntos, seguido por Castañeda con 12 y Diego Negrón con 10.

La serie, pactada a un máximo de siete partidos, se reanudará este miércoles 21 de enero en el coliseo Raúl “Pipote” Oliveras de Yauco, a partir de las 8:00 de la noche.