Las Valencianas de Juncos protagonizaron el viernes la remontada de la jornada en la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF), al imponerse en cinco parciales a las campeonas defensoras Criollas de Caguas, mientras que las Cangrejeras de Santurce y las Leonas de Ponce resolvieron sus compromisos en sets corridos.

En el Coliseo Rafael G. Amalbert, Juncos se llevó dos de los tres puntos disponibles al vencer 28-26, 16-25, 21-25, 25-15, 16-14 a Caguas. Las Valencianas forzaron el quinto parcial tras dominar con autoridad el cuarto set y luego resistieron la reacción de las Criollas en el desempate.

Con ventaja 9-3 en el decisivo, Juncos vio cómo Caguas igualó a 12 antes de que Haley Bush y Naya Gross definieran el encuentro 16-14. Bush encabezó la ofensiva con 26 puntos, seguida por Allanis Orama con 18, Kelly Sánchez con 16 y Gross con 11. Por Caguas, Jenaisya Moore sumó 26 unidades, Alexandra Sczech 14 y Valeria Flores 11.

PUBLICIDAD

Juncos mejoró a 5-9 y 14 puntos, mientras que las Criollas (7-7) añadieron un punto y se mantienen segundas con 23.

En el Coliseo Roberto Clemente, las subcampeonas Cangrejeras de Santurce extendieron su invicto a 11-0 al superar 25-13, 25-18, 25-13 a las Pinkin de Corozal. Santurce acumula 30 puntos, mientras Corozal (7-6) permanece tercero con 21.

Por su parte, en el Coliseo Juan Aubín Cruz, las Leonas de Ponce derrotaron 25-23, 25-21, 25-22 a las Atenienses de Manatí. Ponce suma ahora 15 puntos (5-8) en la cuarta posición. Manatí cayó a 4-9 y 14 puntos, empatado con Juncos.

La acción se reanuda el domingo cuando Santurce reciba a Ponce y Corozal visite a Manatí.