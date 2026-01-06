La novata del Año del Voleibol Superior Femenino, Sofía Victoriá López, anunció hoy su sorpresivo retiro de las canchas, confirmó la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

Según se indicó mediante comunicado de prensa, la solicitud de la jugadora de las Criollas de Caguas fue evaluada “conforme a los reglamentos vigentes y, tras el debido proceso, fue aprobada por el presidente de la FPV, el Dr. César Trabanco”.

No se informó, de inmediato, las razones para su decisión.

“La Federación reconoce y valora las aportaciones de Sofía Victoriá al desarrollo del voleibol puertorriqueño, tanto por su desempeño competitivo como por el ejemplo de disciplina y compromiso que ha demostrado desde sus etapas formativas hasta su llegada al voleibol profesional”, indicó el comunicado.

Sofía es la hermana de la también voleibolista Pilar Victoriá López, quien murió en el 2024 de causas naturales cuando se encontraba activa en la Liga de Turquía.

Acumuló 223 puntos en su primera temporada en el Voleibol Superior Femenino y ayudó a las Criollas a ganar el campeonato de la liga.