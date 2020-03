Mientras algunos reconocidos artistas de Hollywood nacieron con la vocación de actuar y tuvieron que enfrentarse a duras pruebas para obtener su primer papel, otros simplemente recibieron una propuesta y la tomaron.

A continuación, veremos aquellos actores que se hicieron famosos por casualidad.

1. Clint Eastwood

​En 1951, el avión en el que viajaba se estrelló en el mar. Él y el piloto nadaron hasta la costa, salvando sus vidas. El terrible hecho lo llevó a ser entrevistado en la televisión, donde su rostro llamó la atención de los agentes, que lo ficharon para sus producciones.

2. Evangeline Lilly

Antes de alcanzar notable fama por su participación en “Lost”, se dedicaba al modelaje, pero antes de eso fue azafata. Su vida cambió cuando un representante de una agencia de modelos la vio durante un vuelo y no perdió la oportunidad de contactarla.

PUBLICIDAD

3. Ashton Kutcher

Estuvo cerca de graduarse como ingeniero, pero el destino lo acercó a un agente en un bar llamado The Airliner en Iowa City, Iowa, y fue contratado para entrar en “Fresh Faces of Iowa”, un concurso de modelos. No solo participó, sino que obtuvo el primer lugar. Tras ello llegó la actuación a su vida.

4. Harrison Ford

​Uno de los actores más populares de Hollywood de los últimos 40 años estaba trabajando como carpintero cuando un amigo le presentó a George Lucas. Su carrera trunca como actor le había hecho cambiar el rumbo, pero este encuentro fortuito marcó su destino profesional.

5. Jason Statham

​Famoso por sus papeles de acción, el actor era un vendedor de perfumes y joyas cuando lo descubrieron. Su aspecto de hombre común muy masculino fue su pasaporte al modelaje. Tiempo después decidió dedicarse a la actuación.

6. Eva Mendes

Tener un vecino fotógrafo le abrió las puertas a la actuación. Eva quiso ayudarlo con su trabajo y posó para unas fotos. Estas imágenes terminaron en una agencia de modelos y el llamado de la fama llegó de inmediato.

7. Chris Pratt

El protagonista de “Guardians of the Galaxy” trabajaba como mesero cuando le tocó atender a la directora Rae Dawn Chong. Ella le propuso protagonizar su corto “Cursed Part 3″.

8. Steven Seagal

Experto en artes marciales, vivía de enseñar esta disciplina y de crear coreografías de acción para películas. Resultó ser que uno de sus alumnos era agente y decidió presentarlo a un productor de Hollywood.

9. Marilyn Monroe

No tenía entre sus planes ser actriz. Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial trabajaba en una fábrica de municiones, cuando un fotógrafo asistió al lugar para mostrar el trabajo de las mujeres durante la guerra. Su rostro no pasó desapercibido y pronto comenzó a posar como modelo.

PUBLICIDAD

10. Natalie Portman

Tenía 10 años cuando estaba en una pizzería después de una clase de baile y la vio un agente de modelos y le invitó a hacer una sesión fotográfica. Pero ella no quería ser modelo, así que se negó y esperó el llamado a la actuación, el cual llegó apenas dos años después con la película “León”.