Una alianza entre ABC Cares, el programa comunitario del canal local ABC Puerto Rico, y Fundación CAP les da a los televidentes una oportunidad para hacer donativos a la entidad durante la transmisión de películas para el disfrute de toda la familia.

Fundación CAP presentará el especial The Wonderful World of Disney en el cual cada miércoles, en horario estelar de las 8:00 p.m., se transmitirán películas favoritas. El esfuerzo comenzó el pasado miércoles 20 de mayo con el filme Moana y hoy será Thor: The Dark World.

En cada presentación de The Wonderful World of Disney habrá pautas de servicio público con instrucciones sobre cómo hacerle llegar el donativo a Fundación CAP. Como medida de apoyo adicional en la alianza, ABC Puerto Rico contará con entrevistas en programación local en apoyo a este esfuerzo.

“ABC Cares se estableció como una plataforma de acción comunitaria que da visibilidad y apoyo a diversas causas. Esta fase de la iniciativa se centra en los niñitos que están bajo el cuido de Fundación CAP. Invitamos a nuestros televidentes a no solo disfrutar de las excelentes películas familiares que presentaremos en The Wonderful World of Disney, pero también a unirse a nosotros en apoyar la importante labor de CAP con su donativo” dijo Andrés Ramírez de Arellano, presidente de Telecinco, empresa matriz de ABC Puerto Rico.

El ejecutivo recalcó además que el objetivo de ABC Cares es impactar las organizaciones y comunidades en necesitad, apoyándolas por medio de esfuerzos, donativos y ofreciendo un canal de exposición para llevar educación y conciencia a la comunidad.

La Fundación CAP es una organización sin fines de lucro que trabaja para que los niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico en Centro Médico puedan recibir el mejor tratamiento en la isla, cerca de su casa y de su familia.

Agenda de The Wonderful World of Disney

· Thor: The Dark World, miércoles, 27 de mayo

· Up, miércoles, 3 de junio

· Big Hero 6, miércoles, 10 de junio

Sintoniza “The Wonderful World of Disney” solo en ABC Puerto Rico por el canal 15 de Liberty, 20 en Dish, 172 en DirecTV y el 5.1 por antena. ABC Puerto Rico, junto a WORA-TV y Canal 24 horas, son propiedad de Telecinco Inc., empresa puertorriqueña con más de 60 años de trayectoria en la isla.