Ciudad de México. La actriz de origen puertorriqueño Stephanie Nogueras es sorda de nacimiento, pero como ella dice, las mujeres sordas tienen una voz fuerte, la que se puede ver en acción en la serie de comedia “Killing It”, actualmente disponible en el servicio de streaming Peacock en Estados Unidos.

Nogueras, de 32 años, inició en la actuación por casualidad, después de haber estudiado la universidad.

“Realmente no era mi plan original, para nada, simplemente pasó por accidente”, dijo Nogueras, a través de una intérprete, en una entrevista reciente por videollamada desde Los Ángeles.

“Mi plan original era convertirme en terapeuta enfocada en ayuda a la comunidad sorda y luego me mudé a Los Ángeles con el que era mi novio en ese entones y él era un actor de teatro muy serio, él fue el que sugirió que hiciera una audición. Yo le decía que no quería, pero él me convenció y lo hice por diversión”, contó.

No había pasado una semana después de esa primera audición cuando la llamaron para decirle que tenía su primer papel.

“Así fue como el universo me dejó saber que este era mi camino”, agregó.

A su familia en Puerto Rico le sorprendió el giro que dio en su carrera y también saber que era una persona capaz de subir a un escenario para interpretar un papel, pero inmediatamente la apoyaron en esa nueva profesión.

“Decían ‘no entiendo, eras muy tímida al crecer y callada, ¿cómo pasó esto?’”, recordó Nogueras, quien se siente feliz porque están orgullosos de que es una persona sorda que se desenvuelve en el ámbito profesional.

Nogueras indicóque espera ver "más actores sordos de color involucrados y que haya más diversidad para ver más equilibrio en pantalla”. ( Peacock )

En “Killing It”, que se desarrolla en Florida, Nogueras interpreta a Camille, la exesposa del protagonista Craig (Craig Robinson). Craig ha perdido su trabajo y está en un momento muy complicado de su vida en el que un familiar mafioso quiere que le ayude con algunos encargos, pero también le surge una oportunidad de ganar buen dinero cazando peligrosas serpientes gigantes haciendo equipo con una chofer de Uber australiana (Claudia O’Doherty).

En cambio, Camille es una madre responsable de la hija que tuvo con Craig, Vanessa (Jet Miller), y tiene una nueva pareja con un buen sueldo, Marco (Auturo del Puerto), que no se lleva nada bien con Craig. A pesar de esto, Craig mantiene una relación afable con Camille, e incluso en algún momento le llega a pedir que se enoje con él para tratar de controlarlo. Ella es la voz de la razón en la serie y cuando tiene diálogos todo parece detenerse.

“Así de fuerte hablan las mujeres sordas por ellas mismas”, dijo Nogueras. “Mucha gente piensa que simplemente aceptamos las cosas y que seguimos la corriente y no hablamos, pero no, para nada, tenemos emociones fuertes y sabemos qué hacer y creo que eso se refleja mucho en el personaje de Camille”.

El público que se adentre a los pantanos venenosos de “Killing It”, creada por Luke Del Tredici y Dan Goor, no debe quedarse con la impresión de los primeros dos capítulos. Es una historia que se desenvuelve larga y sinuosa como los pitones que retrata, al tiempo que presenta cuestionamientos sobre la economía capitalista actual en la que tantos luchan por sobrevivir.

La serie estrenada el 14 de abril está actualmente disponible en el servicio de streaming Peacock. ( Richard Shotwell )

“En realidad es una historia sobre personas que enfrentan dificultades y mientras avanzas en la historia empiezas al ver el cambio y cómo esas dificultades cambian, es una montaña rusa y es un viaje verla”, dijo Nogueras. “Cada personaje tiene sus propios retos y ellos impactan a los otros personajes en sus relaciones, ya sean familiares o amigos”.

Sobre el aumento reciente de representación de la comunidad sorda en producciones de Hollywood y el histórico triunfo de “CODA” en los Oscar, Nogueras dijo que espera que no sea sólo una tendencia de moda, sino que se amplíe más el espacio para este tipo de personajes.

“Espero ver más actores sordos de color involucrados y que haya más diversidad para ver más equilibrio en pantalla”, dijo. “Y también actores sordos con discapacidades adicionales ... Sería genial tener más representación para que los más jóvenes puedan decir ‘yo puedo hacer lo mismo’ para realmente empoderarlos y espero que veamos más de eso en papeles e historias en el futuro”.

Nogueras reconoció que ha sido un proceso lento y si hay pocos actores sordos, son todavía menos los actores sordos de color como ella, pero no piensa rendirse: “Tenemos que seguir adelante, no es sencillo, pero debemos seguir”.

Cuando no está actuando, Nogueras asesora a jóvenes con dificultades auditivas enseñando lenguaje de señas estadounidense y cultura sorda.

“Me gusta tener un impacto positivo en la vida de las personas”, dijo. También le gustan las actividades en la naturaleza como acampar y escalar, pero sobre todo le gusta la comida puertorriqueña.

“Me da mucha nostalgia”, dijo. “He tratado de encontrar buena comida puertorriqueña en Los Ángeles y es muy difícil, así que siempre estoy emocionada por ir allá y tener la comida puertorriqueña de mi familia, me encanta”.