En la mañana de hoy la periodista Aixa Vázquez, miembro del equipo de trabajo de Wapa TV, mostró a través de las redes sociales el resultado de la prueba de coronavirus que se realizó.

En ella se puede ver que no tiene la enfermedad al momento.

“¡LIBRE DE COVID-19! Gracias a todos por su preocupación, buenas vibras y lindos deseos. ¡Cuídense!”, escribió junto a la imagen.

Su compañero se trabajo Jorge Gelpí Pagán, sin embargo, todavía no ha recibido sus resultados y recurrió a las redes sociales para desmentir a los que aseguran que está enfermo.

“Espero se encuentren muy bien. Quiero dejarles saber que aún me encuentro a la espera de los resultados de la prueba molecular de COVID-19 que me realicé ayer, luego de que un compañero técnico resultara positivo a coronavirus. Con esto quiero dejarles saber que es FALSO que yo haya salido positivo a COVID-19 como se publicó en la página de Facebook: “Puerto Rico Fotos de ayer y hoy”. Yo me encuentro muy bien, me siento muy bien y los que tuvieron la oportunidad de sintonizar esta mañana “Noticentro Al Amanecer” vieron que afortunadamente todo el Equipo se encuentra de buen ánimo, pero responsablemente, todos nos mantuvimos aislados en nuestros hogares hasta que llegue finalmente tengamos un resultado negativo”, escribió en su cuenta de Instagram.

El programa de esta mañana se trasmitió con todos los reporteros trabajando desde sus casas luego que la gerencia de Wapa Televisión activara su protocolo de COVID-19 tras el resultado positivo de uno de sus empleados, cuya identidad está protegida bajo la Ley HIPAA.

A pesar de haber presentado síntomas, el afectado, quien trabaja en el área técnica de noticias, se encuentra bien de salud. La operación del canal, incluyendo las ediciones de Noticentro, continúa con medidas salubristas adicionales y preventivas, se informó a través de un comunicado de prensa.