Miami. “Este 2023 ha comenzado a la perfección y yo he pensado que este año voy a conseguir el amor. Yo lo siento así, mi corazón me lo dice”.

Así se expresó Alfonso Marcano González, uno de los “amorosos” boricuas que participa en la temporada corriente del reality show “Enamorándonos”, quien aseguró a Primera Hora que se encuentra preparado mentalmente para finalmente conseguir una relación seria.

“Yo me siento muy positivo, me siento enfocado, y cuando uno se siente así, uno encuentra a una persona que está en ese mismo camino que uno”, sostuvo el participante.

El joven oriundo del municipio de Gurabo ha participado del programa presentado por los animadores Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez desde noviembre de 2020 y asegura que la experiencia ha sido “muy distinta”.

PUBLICIDAD

Alfonso, quien se dedicaba entonces a vender automóviles en Miami, Florida, dijo que se dio la oportunidad de “buscar el amor” luego que un amigo, quien lo visitó desde Puerto Rico, llegó a participar en el proyecto que transmite TeleOnce de lunes a viernes, a las 9:00 p.m.

“Cuando salió me dijo ‘tú debes ir’ y, en el momento, le dije ‘na’, no debo’, porque llevaba mucho tiempo vendiendo autos y tampoco tenía el tiempo. Pero no fue hasta que el mánager y jefe del dealer, que fue el que me convenció a que me mudara a Miami y el que era en ese entonces mi ‘roommate’, me dijo: ‘¿Sabes qué? Ve y olvídate de eso’. Vine y desde ese entonces aquí estoy”, contó el joven de 27 años.

Igualmente, indicó que esta plataforma fue el espacio donde logró encontrar su primer amor. Esto ocurre cuando en mayo de 2021 fuera “flechado” por la participante Alejandra Fuentes. Sin embargo, esa relación no duró mucho luego que le dieran fin cuatro meses después por una serie de diferencias.

Alfonso expresó sentirse sorprendido por la reacción del público con ese noviazgo efímero, tanto así que aseguró que aún le siguen preguntando por el mismo, a lo que entre risas pide que, “no la mencionen más”.

Tras el fin de su primera relación, el apuesto “amoroso” se ha convertido en una sensación en el programa, luego de llamar la atención de otras integrantes del palco y convertirse en el eje de momentos memorables del proyecto televisivo.

PUBLICIDAD

Enfocado a motivar con su historia

Más allá del amor, Alfonso también manifestó que se siente entusiasmado de convertirse en un recurso para ayudar a otras personas conseguir su mejor yo al compartir su historia de vida.

“Cambié todas mis redes sociales totalmente a motivación, y lo que se puede esperar de mí es seguir motivando a las personas, seguir llegando a más jóvenes para que logren sus cosas”, indicó.

El participante puertorriqueño comparti’o la historia del deceso de su papá y mamá en el programa televisivo hace dos semanas.

“Mi papá murió cuando yo tenía 12 años y mi mamá a mis 23 años, por cáncer, por lo que fue la razón para salir a Miami, ya que necesitaba algo más”, apuntaló, al tiempo que reconoció que “desapareció” de la vida de sus seres queridos en la Isla.

No obstante, no fue hasta principios de este mes en que el gurabeño reconectó con su hermana Adelmarie, quien apareció en el set de “Enamorándonos” para darle apoyo en una ocasión vulnerable.

“Extraño a mi gente”

Siendo uno de los millones de boricuas que reside en los Estados Unidos, Alfonso aseguró a Primera Hora que lo más que extraña de la Isla es, en fin, la gente y su calidez.

“Mayormente, cuando estás en Puerto Rico, es siempre un ‘qué es la que hay’ y fácilmente ya llegabas a San Juan o Condado”, expresó.

Además, otro detalle que compartió es tener la oportunidad de chinchorrear con los suyos.

“Aquí, en Estados Unidos, tú llegas y aunque respeto a aquellos que he conocido de otras naciones, desde mexicanos hasta rusos, tú siempre extrañas a tu gente. Siempre me llena cuando me topo con otro puertorriqueño aquí”, dijo.