Los canales locales presentan estos días una programación especial con motivo de los días festivos por la Navidad. A continuación, algunos de los programas especiales:

WAPA

21 de diciembre: Final de Temporada Guerreros Cobras vs Leones: Nueva Generación

5:30 PM – Con una ventaja de más de cinco minutos, Las Cobras llevan la delantera frente a Los Leones en esta final de temporada. Hoy, el equipo que resulte ganador se lleva un premio de $30,000 en efectivo. Además, el hombre y la mujer con los mejores tiempos de la final ganarán un premio de $10,000 cada uno.

22 de diciembre: Guerreros Cobras vs Leones: Nueva Generación MVP

5:30 PM – Luego de la final de temporada, todos los Guerreros compiten entre sí para ganar el título de MVP, que lo ganará un hombre y una mujer.

23 de diciembre: Adelanto de Noche Buena

Desde 5:30 AM, las producciones locales presentarán contenido alusivo a la Navidad. Noticentro Al Amanecer hará la tradicional pastelada, así como el nacimiento viviente e invitados especiales.

5:30 PM – Guerreros Nueva Generación: Especial de Navidad- Acompaña a los Guerreros a un recorrido por el Estudio y te cuentan cómo es su rutina diaria.

7:00 PM – Estreno de película Last Christmas

24 de diciembre – Noche Buena

6:00 PM – Disfruta del clásico Navideño Home Alone.

8:00 PM – Home Alone 2: Lost in New York

25 de diciembre - Día de Navidad

3:00 PM – Fred Claus

6:00 PM – Dr. Seuss The Grinch

8:00 PM – The Pursuit of Happiness

31 de diciembre – Despedida de Año

8:00 PM - Resumen de Noticias

9:00 PM - Especial Roberto Clemente: Más allá del Mito

10:00 PM - 2:00 AM-Especial Bienvenida 2023

1ro de enero – Año Nuevo

8:00 PM -Película – Bad Santa 2 (Estreno)

WIPR TV

24 de diciembre – Noche Buena

4:30 PM – Douglas Candelario nos enseña, en Esto Lo Hago Yo, a cómo cuidar de las pascuas, flor emblemática de las fiestas navideñas. Además, conversa con José Raúl Marrero, director de Los Cantores de Bayamón y podrás aprender a como tallar un lechoncito en madera.

6:00 PM – El talentoso cantante Fidel Osorio nos lleva en un recorrido de sus canciones navideñas favoritas en el especial “My Kind of Christmas… The TV Special with Friends”.

7:00 PM – Disfruta del tradicional recital de ballet navideño “El Cascanueces” donde cuenta la historia de Clara Silberhaus a quien el mago Herr Drosselmeyer le regala un Cascanueces en la noche de Navidad. Al dar la medianoche comienza una batalla en su sueño entre ratones liderados por su Rey y los soldados dirigidos por su Cascanueces quien ha cobrado vida.

9:00 PM – Deddie Romero y Cristina Sesto nos guían en un recorrido por los momentos de Navidad más importantes de WIPR Televisión. Canciones, mensajes, historia y compromiso de la emisora del pueblo de Puerto Rico que fueron realizados desde el 1993 hasta el 2005. Recordaremos artistas y figuras importantes que han sido parte de la historia de WIPR en Navidad en la primera parte del especial “Redescubriendo la tradición”. El especial se encontrará disponible simultáneamente en nuestra app PRTV+ para el disfrute de nuestros televidentes.

10:30 PM – Desde Richmond Virginia el compositor Adlan Cruz nos trae “Christmas for the Nations” donde podrás transportarte a un majestuoso viaje musical de su propia interpretación y composiciones originales de los clásicos navideños donde captura el espíritu de las festividades junto a la verdadera historia de la Navidad.

25 de diciembre - Día de Navidad

3:00 PM – Disfruta de un especial navideño lleno de música tradicional puertorriqueña titulado “La Navidad Llegó… Un regalo de Comerío para Puerto Rico” que cuenta con la participación de los niños Trovadores de la Escuela de Trova de Comerío, Aleyda, el trovador Ricky Villanueva, Héctor Velázquez, los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Comerío, Héctor Velázquez, entre otros artistas.

4:00 PM – Por tres décadas su música ha llevado alegría al pueblo convirtiéndose en parte de nuestra tradición y cultura. Ahora se preparan a celebrar en grande todos estos años de historia musical con su especial “Puerto Rico es una fiesta – 30 años de Los Cantores de Bayamón” lleno de mucha música, bailes, festejo, ritmo y sabor.

5:30 PM – “Más que 30″, el especial tan esperado del Banco Popular de Puerto Rico donde celebra las tres décadas de producciones ininterrumpidas y que se ha convertido en una experiencia cultural entre los puertorriqueños. A través de entrevistas, visuales y actuaciones, muestra canciones que han trascendido en el tiempo a lo largo de este proyecto. Cuenta con la participación de artistas como Kany García, Eladio Carrión, Andy Montañez, Young Miko, Los Pleneros de la Cresta, José Nogueras, Víctor Manuel, Manny Manuel, William Cepeda, entre otros.

6:30 PM – En esta segunda parte del especial “Redescubriendo la Tradición” Deddie Romero y Cristina Sesto nos llevan en un viaje nostálgico a través de los momentos de Navidad más importantes de WIPR Televisión desde el 2007 hasta el presente. El especial se encontrará disponible simultáneamente en nuestra app PRTV+ para el disfrute de nuestros televidentes.

8:00 PM – Desde el Jardín Hundido de La Fortaleza, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, celebra junto al pueblo esta gran festividad con el “Concierto de Navidad en Fortaleza 2022″, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Bajo la dirección del maestro Maximiano Valdéz, los televidentes podrán disfrutar de clásicos navideños como la Danza de las Flores del compositor ruso Tchaikovsky, Villancico Yaucano del compositor puertorriqueño Amaury Veray, Aguinaldo de Coamo del compositor y pianista puertorriqueño José Quintón, entre otros. El especial se encontrará disponible simultáneamente en nuestra app PRTV+ para el disfrute de nuestros televidentes.

9:30 PM –La música navideña continúa y en esta ocasión la Orquesta de Conciertos de Carolina nos engalana con su concierto “Un regalo de Navidad” donde podrás disfrutar de clásicos navideños de nuestra Isla como A saludarte vengo, el villancico de Arbolito, De la montaña venimos, Parranda Antillana, Ese pobre lechón, entre otros. Además, la Orquesta le rinde homenaje a la cantante puertorriqueña Carmita Jiménez, al músico y compositor de descendencia puertorriqueña Tito Puente y al cantante y compositor Tito Rodríguez con una composición instrumental de sus grandes éxitos. El especial se encontrará disponible simultáneamente en nuestra app PRTV+ para el disfrute de nuestros televidentes.