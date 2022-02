La actriz colombiana Catherine Siachoque siempre había soñado con trabajar en México, pero los proyectos que le ofrecían terminaban por no concretarse hasta que llegó “Oscuro deseo”, una serie en la que manda un mensaje de sororidad, según dijo en entrevista con Efe.

“El poder verse en otro espejo, ver a otra que está viviendo lo mismo, es una cosa muy buena”, dice Siachoque, de 50 años, quien da vida a Lys en la ficción de Netflix, una mujer fuerte y seductora que en su pasado sufrió abuso por parte de una pareja.

Su personaje, al igual que otras mujeres de la historia, tienen algo en común: “Los amores malsanos”

PUBLICIDAD

Los adelantos sobre la serie que estrena este miércoles Netflix muestran a Siachoque como otra víctima más del protagonista Darío Guerra (Alejandro Speitzer), un hombre violento y controlador, que ante los ojos de la sociedad es un joven apuesto y brillante.

“(La serie) tiene grandes personajes femeninos, creo que la escritora es maravillosa. (Lys) es una mujer muy culta y sensible que siempre está haciendo referencias literarias. Una de las cosas que me tocó hacer fue sumergirme un poquito para que me salieran natural y que no sonara a una cosa recitada de memoria. Me tocó releer libros”, explica la actriz, fascinada con algunas de las novelas que tuvo que revisitar, como “Rayuela”, de Julio Cortázar.

Debido a la cotidianidad que han tenido los temas de abuso en la vida real, no le fue complicado a la actriz comprender los dolores de Lys, pues asegura ha estado cercana a gente que ha sufrido esta situación, cosa que la aflige.

“A lo largo de la vida han habido temas que son tabú y de los que las personas no hablan, pero que le pasan a mucha gente y todo el tiempo”, reflexiona.

Sensualidad y erotismo

Por eso, también se alegra de que haya existido una evolución en las narrativas a la hora de contar la sexualidad desde la mirada femenina.

“Antes era mucho el hombre el que seducía a las mujeres y todas caían y ahora vemos mujeres como Lys, que ella toma la delantera y hace lo que ella quiere. Ademas la serie está en una plataforma y no en un canal abierto por eso se puede contar más explícitamente este tema”, relata.

PUBLICIDAD

Con los ojos bien puestos en lo que quiere hacer y con la seguridad que da una amplia trayectoria de respaldo, Siachoque enfrentó escenas eróticas sin miedo y con profesionalismo.

“Mi personaje no solamente es sensible al arte sino a todas las manifestaciones humanas. Ella es una mujer sumamente sexual entonces sí hay escenas muy eróticas porque mi personaje es así”, resalta la actriz.

Pandemia y universidad

Si algo tenía claro Catherine, quien lleva ya unos años estudiando en la Universidad de Miami, es que un proyecto debía de ser lo suficientemente bueno para lograr que ella tomara una pausa de sus estudios.

“Yo decía voy a bajar el nivel de la universidad cuando haya un proyecto que de verdad me seduzca, que me enamore, porque realmente la pandemia nos sirvió para reevaluar cosas. Hubo varios proyectos que no me interesaban y cuando llegó este dije: ‘esto hay que hacerlo’”, menciona la colombiana.

Pero otro aspecto que la hizo aceptar fue su profundo amor por México y sus ganas de trabajar en el país.

“Siempre estaba ahí lista para hacer un personaje y tenía que irme a hacer otra cosa, siempre me eran esquivos. Mi marido sí ha trabajado muchísimo en México, mis padres vivían allá y yo decía, ¿a mí cuándo? Pero creo mucho en Dios y en las señales de la vida y por alguna razón no fue antes y fue ahorita”, asegura.

Siachoque ya espera el estreno de “La mujer de mi vida” de Telemundo, un proyecto en el que dará vida a Marcela, una mujer tan opuesta a su personaje de Lys en “Oscuro Deseo” que fue lo que le hizo aceptar el proyecto.