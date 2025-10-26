Una adaptación a la gran pantalla del popular anime “Chainsaw Man” ha superado a una biografía de Bruce Springsteen y a la secuela de terror “Black Phone 2” para liderar la taquilla de América del Norte.

Es el último triunfo para una película de anime, menos de dos meses después de que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” debutara con un récord de 70 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para el anime en los cines.

“Chainsaw Man — The Movie: Reze Arc” reclamó el puesto número uno al recaudar 17.25 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según Comscore. “Black Phone 2” cayó al número dos con 13 millones de dólares en su segunda semana.

Dos nuevos estrenos, la comedia romántica “Regretting You” y “Springsteen — Deliver Me From Nowhere”, la primera biografía sobre la leyenda del rock, recaudaron 12,85 millones y 9.1 millones de dólares respectivamente. “Tron: Ares” completó los cinco primeros con 4.9 millones de dólares en la taquilla, según las estimaciones reportadas por los estudios y publicadas por Comscore.

“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” es una adaptación cinematográfica independiente de la popular serie de manga sobre un cazador de demonios cuyos brazos y cabeza pueden transformarse en motosierras. Parte historia de amor, parte aventura de horror, la película es una historia independiente basada en la serie de manga creada por Tatsuki Fujimoto y adaptada a una serie de anime en 2022.

Es otro triunfo para Crunchyroll, propiedad de Sony, que también lanzó “Infinity Castle” el mes pasado.

“Deliver Me From Nowhere” está protagonizada por Jeremy Allen White como Bruce Springsteen, centrándose en las dificultades que el rockero tuvo cuando creaba su álbum “Nebraska” en 1982. White tuvo que aprender a tocar la guitarra y tenía poca experiencia cantando antes de asumir el papel de Springsteen, quien estuvo involucrado en la producción.

La película obtuvo una calificación de B+ en Cinemascore, mientras que “Chainsaw Man” recibió una A por parte del público.

“Black Phone 2” está protagonizada por Ethan Hawke y Mason Thames en la secuela del exitoso original de 2021. Ahora ha recaudado casi 50 millones de dólares a nivel nacional.

“Regretting You”, una tragicomedia protagonizada por Dave Franco, Alison Williams, Scott Eastwood y Thames, es la última adaptación de una novela de Colleen Hoover.

Las 10 películas principales por taquilla nacional

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” - 17.3 millones de dólares

2. “Black Phone 2” - 13 millones de dólares

3. “Regretting You” - 12.9 millones de dólares

4. “Springsteen: Deliver Me From Nowhere” - 9.1 millones de dólares

5. “Tron: Ares” - 4.9 millones de dólares

6. “Good Fortune” - 3.1 millones de dólares

7. “Shelby Oaks” - 2.4 millones de dólares

8. “One Battle After Another” - 2.3 millones de dólares

9. “Roofman” - 2 millones de dólares

10. “ParaNorman (Remastered)” - 991,910 dólares