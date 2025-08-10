Genoveva y Santiago se convirtieron en los artistas amenazados de la segunda gala de “Objetivo Fama” de Telemundo Puerto Rico.

Por otro lado, Noelyz llegó a recibir una nominación directa tras olvidar un verson de su canción, “Así es la vida” de Enrique Iglesias y María Becerra. No obstante, la residente boricua de Florida logró conseguir el voto del público, por lo que podrá permanecer una semana más en la competencia.

Valente, mientras tanto, se convirtió en el segundo participante en conquistar el beneficio de inmunidad, lo que representa un cambio drástico tras haber sido amenazado en la primera semana del espectáculo por su interpretación de “El doctorado”.

Esto se produjo en la misma noche en que Rafael y Miguel Ángel lograron salir de la zona de peligro del “reality show”, teniendo la oportunidad de realizar sus interpretaciones sin preocupación alguna.

Las presentadoras Gil López y Jimena Gallego le dieron la buena noticia al comienzo de la segunda gala en el Bellas Artes de Caguas, lo que provocó que ambos concursantes gritaron de la emoción, y recibieron un fuerte y extendido abrazo de todos los compañeros.

