Ni siquiera en una participación breve para honrar al personaje de “Jack Sparrow”. No.

Disney, definitivamente, no quiere nada que ver con el actor estadounidense Johnny Depp, quien tras haber perdido el juicio por difamación contra el diario británico The Sun, ha visto cómo las puertas se le han cerrado en la cara y cómo su carrera y su vida privada han ido cuesta abajo.

Depp, de 57 años, no ganó la demanda que impuso contra el medio de comunicación que lo había acusado de agresor de mujeres debido a las constantes peleas que tuvo el actor con su exesposa, la también actriz Amber Heard, y debido a esta pérdida en el juzgado, el artista fue cesado del papel más reconocido de su carrera: el del particular y querido capitán “Jack Sparrow” en la saga Pirates of the Caibbean, de Disney.

De acuerdo con medios internacionales como El Comercio, Marca, The Hollywood Reporter y AS; el gigante de producción vetó la participación de Depp en la popular saga y no quieren que aparezca ni siquiera en la más pequeña escena de las próximas películas.

“Disney ya se había alejado del futuro de Depp en Pirates mucho antes del juicio de Reino Unido, incluso si no había cortado los lazos”, explicó The Hollywood Reporter en una nota.

Jerry Bruckheimer, productor de la saga, se había mantenido del lado de Depp, pero debió aceptar la decisión de Disney de vetar la presencia del actor en la sexta entrega de la historia fantástica de piratas y que será enfocada en una mujer interpretada por la actriz Margot Robbie.

“Jack Sparrow” fue el gran protagonista de cinco filmes: La maldición del Perla Negra (2003), El cofre del hombre muerto (2006), En el fin del mundo (2007), En mareas misteriosas (2011) y La venganza de Salazar (2017).

Cuando Depp perdió el enfrentamiento con The Sun, fue el estudio Warner Bros el primero en hacer a un lado al artista de una producción. Warner anunció casi de inmediato que Depp no volvería a interpretar al villano “Gellert Grindelwald” en la tercera entrega de Fantastic Beasts.

Algo de apoyo

No todo son malas noticias para Depp en estos momentos ya que al menos cuenta con algunos amigos que le han demostrado su apoyo y buscan la manera de ayudarlo.

De acuerdo con AS, el director y productor Tim Burton, con quien Johnny ha tenido una amplia relación laboral y personal, es uno de los que le han tendido la mano.

Burton y Depp han trabajado juntos desde 1990 en cintas como Edward Scissorhands (1990), Ed Wood (1994), Sleepy Hollow (1999) y Charlie and the Chocolate Factory (2005), entre otras.

El director quiere que el actor se sume al elenco de la serie Adams Family, que está a su cargo. El papel que interpretaría Depp sería de nada más y nada menos que “Homero Adams”, el peculiar padre de esta familia, según informa el medio español Marca. Aunque la noticia no ha sido confirmada, se rumora que Netflix será el que tome las riendas de las grabaciones de la serie.

Otro que desea tenderle la mano a su amigo en problemas es el actor Robert Downey Jr., quien podría incluir a su colega en la grabación de la próxima entrega de Sherlock Holmes. Marca cuenta que la historia de Depp y Downey Jr. -a quienes los une una larga amistad- es muy similar porque el intérprete de “Iron Man” también se vio envuelto en escándalos que por poco acabaron con su carrera.

Entre tanto, otro apoyo que tiene Depp es el de la marca Dior. La casa diseñadora confirmó al artista como la imagen de la publicidad de su nueva fragancia llamada Sauvage.