Los estrenos simultáneos en cines y “streaming”, los duraderos efectos de la pandemia y la persistencia de la piratería son las principales amenazas para las salas según la industria cinematográfica, que tras reunirse en CinemaCon esta semana intenta mirar al futuro con algo de esperanza.

“Cauto optimismo”, así resumió el mexicano Alejandro Ramírez Magaña, consejero delegado de Cinépolis, cómo ve el horizonte del cine en esta compleja encrucijada, una expresión a la que se unieron diferentes voces a lo largo de estos días de convención en Las Vegas (EE.UU.).

Tras un año de parón por el coronavirus, el regreso de CinemaCon, la cita de negocios más importante de la gran pantalla, se entendió como un paso más en el esfuerzo del cine por volver a la normalidad.

PUBLICIDAD

La convención estuvo marcada por las medidas de seguridad por la pandemia, la menor afluencia de público y la práctica ausencia de estrellas de Hollywood (solo se vio en la ciudad del juego a Ivan Reitman y Jason Reitman para presentar “Ghostbusters: Afterlife”).

Pero CinemaCon sirvió para palpar las impresiones de un sector afectado de arriba a abajo por el coronavirus y que ahora trata de resolver si los cambios obligados por la pandemia eran solo temporales o si han llegado para quedarse.

En contra de los estrenos simultáneos

CinemaCon es un evento organizado por la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO, en inglés), así que en los salones y pasillos de esta convención casi nadie quería hablar de un futuro en el que las películas lleguen a la vez a las salas y a las plataformas digitales.

“Seamos claros sobre una cosa: los estrenos simultáneos no funcionan. Para nadie”, enfatizó el presidente de NATO, John Fithian.

Durante años, gigantes del “streaming” como Netflix habían sido el demonio al que culpar de casi todos los males del cine.

Pero con la irrupción del coronavirus, estudios tan importantes como Disney o Warner Bros. han experimentado con lanzamientos híbridos en la gran pantalla e internet, algo que hace temblar el de por sí incierto porvenir de las salas.

También fue significativo que Disney tuviera una presencia mínima en CinemaCon: canceló su presentación por los riesgos de la variante delta y la sustituyó por una proyección “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

PUBLICIDAD

Fithian admitió la necesidad de probar cosas nuevas durante la pandemia.

“Pero creo que esto solo apuntalará la importancia de la experiencia de la gran pantalla”, sostuvo.

En este sentido, el director de la Asociación del Cine de EE.UU. (MPAA), Charles Rivkin, puso cifras al desastre económico que ha supuesto el coronavirus.

“Más del 96 % de los cines independientes y de tamaño medio (en EE.UU.) perdieron el 70 % de sus ingresos”, indicó.

La magia del cine en contra de la piratería

Todos los que tomaron la palabra en CinemaCon ensalzaron el cine -la sala oscura, la pantalla grande, la experiencia colectiva- como algo único e insustituible que no va a desaparecer pese a la pandemia.

“Estamos vivos, somos vibrantes, y vamos a estar más fuertes. Lo único que la gente no tiene en su casa es una pantalla de cine”, argumentó Mitch Neuhauser, el máximo responsable de CinemaCon dentro de NATO.

De hecho, el eslogan de Cinemacon este año dejaba clara su vocación: “La gran pantalla está de vuelta”.

“La tecnología nos mantuvo conectados durante la pandemia pero nada puede sustituir al contacto cara a cara. Los seres humanos simplemente necesitamos estar juntos. Por eso nuestro negocio prosperará de nuevo”, dijo Fithian.

“El cine es mucho más que una forma pasiva de entretenimiento. Es inmersivo y cambia vidas”, agregó.

Más allá de elogios poéticos a la magia del cine, diferentes ejecutivos reflejaron en la convención su preocupación por la piratería y sobre cómo puede aumentar como consecuencia de los estrenos a la vez en cines y plataformas.

PUBLICIDAD

Uno de ellos fue Ramírez Magaña, que explicó que antes las copias piratas tenían una mala calidad de imagen y un sonido pésimo.

Sin embargo, esto ha cambiado con los lanzamientos simultáneos en “streaming” y cines, ya que con ello los piratas, según Ramírez Magaña, tienen un acceso fácil y sencillo a contenidos de la mejor calidad y en todos los idiomas que después pueden distribuir en versiones “impolutas”.

Mirada desde el mercado latino

Con presencia en 19 mercados y con un gran protagonismo en el mundo latino, Cinépolis acudió a CinemaCon para detallar su diagnóstico del presente y futuro de las salas.

“Todavía creo que la exclusividad de estreno para los cines es el modelo para maximizar el retorno”, afirmó Ramírez Magaña.

Aunque se mostró contrario a los estrenos simultáneos en internet y salas, el mexicano dijo que estas pruebas con comprensibles en un momento tan convulso como el actual.

“Todo el mundo está intentando sobrevivir”, admitió.

Ramírez Magaña aseguró que el público regresará en masa a los cines, apuntó que garantizar la seguridad de los espectadores durante la pandemia es fundamental, y destacó el éxito en los mercados de Cinépolis de películas de terror como “A Quiet Place Part II” (2021) y de cintas de acción como “F9” (2021).