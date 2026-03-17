La comunicadora mexicana Vanessa Arias se convirtió esta noche en la cuarta habitante eliminada de la sexta temporada de La casa de los famosos.

¡Noche de eliminación cardiaca! 😰❤️‍🔥Los nervios estaban al límite y el resultado lo cambió todo: VANESSA es la cuarta ELIMINADA y su salida deja a La Casa conmocionada 💔 ¿Te lo esperabas? #LCDLF6 🏡💣🔥 pic.twitter.com/mkY8mdFHVL — La Casa De Los Famosos (@LCDLFTLMD) March 17, 2026

Cabe recordar que esta semana todos los participantes del reality show de Telemundo —excepto El Divo— estaban nominados (18 en total), luego de que “La Jefa” anulara el pasado miércoles las nominaciones debido al mal comportamiento mostrado por los concursantes en las horas previas.

Así las cosas, estos son los 18 famosos que todavía compiten por el gran premio de 200,000 dólares:

-Laura Zapata

-Josh Martínez

-Laura González

-Fabio Agostini

-Stefano Piccioni

-Julia Argüelles

-Celinee Santos

-Kenny Rodríguez

-Kunno

-Caeli

-Yoridan Martínez

-Jailyne Ojeda

-Kenzo Nudo

-Curvy Zelma

-Eduardo Antonio “El Divo”

-Horacio Pancheri

-Oriana Marzoli

-Luis Coronel