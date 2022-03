El 2022 comenzó con una gran sorpresa en el género de terror/slasher con la nueva propuesta de “Scream”. Y aunque el filme constantemente criticaba el género de horror con la gran metaficción que los distingue, el director Ti West nos entrega esta semana una propuesta diferente con “X”. Un slasher (término usado en este subgénero de terror en el que hay un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto) bastante ingenioso y creativo que se centra entre la industria pornográfica y el terror.

“X” brilla cuando estos dos temas se cruzan, como metáfora al título, pero sus temas decaen y se salen del carril al final de la trama. Tendrás una buena experiencia con una historia divertida, ambientada con el suspenso del terror, con una trama bastante original y bien elaborada por parte del director y escritor Ti West (The Sacrament, In a Valley of Violence).

La trama sigue a un grupo de jóvenes cineastas en 1979 que se propusieron hacer una película para adultos en la zona rural de Texas. El elenco pronto se encuentra en una lucha desesperada por sus vidas cuando sus anfitriones, unos ancianos solitarios, los atrapan en el acto.

“X”, aunque sí es una película erótica, mayormente utiliza este tema para personificar el horror que pueden experimentar los seres humanos cuando no aceptan los cambios de edad. La producción bien elabora un montaje de cómo el ser humano se puede sentir libre e impulsado por la sexualidad en la juventud y cómo dicha libertad cae cuando llega la transición a la vejez.

El elenco, compuesto por Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow, Kid Cudi, Martin Henderson y Owen Campbell, moldean esta cinta, que bien nos puede recordar las cintas de “The Texas Chainsaw Massacre”, con unos personajes bien elaborados, distinguiendo sus características y motivaciones.

No obstante, la alucinante mezcla entre los temas de la vejez, sexualidad y el horror/slasher que el filme quiere enaltecer, se pierden en un tercer acto que en su totalidad se convierte en un filme convencional de terror. Un tercer acto que, aunque muy entretenido y lleno de suspenso, deja caer su tema central, y lo destierra para que nosotros lo recordemos como un filme más del típico género del terror. “X” sí es un buen filme de terror con un montaje bien ejecutado entre el cruce del erotismo, la juventud, la vejez y el miedo a este. Una película que entretiene de comienzo a final, y que busca de alguna manera escabullir su expresión artística entre las cintas de “slasher” convencionales.