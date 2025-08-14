Bambi: The Reckoning

Luego de que una madre y su hijo sufren un accidente de automóvil se convierten en víctimas de Bambi, un venado mutante que los persigue agobiado por la sed de venganza tras la muerte de su mamá. Tiene una duración de 1 hota y 21 minutos. Está clasificada R.

La lengua desnuda

En el borde de la fantasía y la realidad, Barbara y Victoria exploran dos puntos de vida sobre el mundo opuestos. Navegando espacios que parecen sacados de un sueño, las mujeres buscan cumplir sus deseos evitando caer en moldes y clichés. Tiene una duración de 1 hora y 30 minutos.

Highest 2 Lowest

Cuando un poderoso mogul de la industria musical, reverenciado por tener “los mejores oídos en el negocio”, es víctima de esquema de secuestro se enfrenta a un dilema de vida o muerte. Con Denzel Washington. Tiene una duración de 2 horas y 13 minutos. Está clasificada R.