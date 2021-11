( Photo courtesy of Marvel Studios )

“Eternals”, uno de los esfuerzos más ambiciosos de Marvel para expandir su universo de superhéroes, llegó a los cines con alrededor de 71 millones de dólares de ingresos en taquilla durante el fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

Según los estándares de taquilla de la mayoría de los estudios, el estreno fue envidiable. Solo otras tres películas han debutado mejor durante la pandemia de coronavirus: “Black Widow” (80.3 millones de dólares), “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” (75.3 millones) y “Venom: Let There Be Carnage” (90 millones). Pero para la máquina de éxito de taquilla bien engrasada de Marvel, el lanzamiento de “Eternals” de alguna manera constituyó un bache en el camino en una racha incomparable de 26 películas.

Desde el principio, “Eternals”, cuyos personajes son superhéroes inmortales, tuvo una dirección menos trazada para Marvel. Al contratar a Chloé Zhao, cuyo “Nomadland” a principios de este año ganó el Oscar de mejor película y mejor director, la fábrica de cómics eligió a una cineasta elogiada más asociada con el realismo artístico que con el espectáculo generado por computadora. La historia también presenta una clase de superhéroes alienígenas menos conocidos, cuya existencia abarca toda la historia de la humanidad. El elenco incluye a Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie y Kumail Nanjiani.

“Eternals”, cuya producción costó alrededor de 200 millones de dólares, abrió con fuerza en el extranjero y recaudó 90.7 millones de dólares en 46 territorios internacionales. La película, sin embargo, no se estrenó en China a pesar de estar dirigida por una cineasta china.

A continuación, el ingreso en taquillas de Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según Comscore:

1. “Eternals”, 71 millones de dólares.

2. “Dune”, 7.6 millones

3. “No Time to Die”, 6.2 millones

4. “Venom: Let There Be Carnage”, 4.5 millones

5. “Ron’s Gone Wrong”, 3.6 millones

6. “The French Dispatch”, 2.6 millones

7. “Halloween Kills”, 2.4 millones

8. “Spencer”, 2.1 millones

9. “Antlers”, 2 millones

10. “Last Night in Soho”, 1.8 millones de dólares.