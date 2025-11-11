El presentador y productor de televisión Ferdinand Pérez enfrenta nuevamente la batalla contra el cáncer, confirmaron esta noche sus compañeros del programa Jugando pelota dura, que se transmite por TeleOnce.

Al finalizar la edición de este lunes de Jugando pelota dura, el equipo del espacio —compuesto por Margarita Aponte, Dennise Pérez, Layza Torres, Alex Delgado y Kimberly Santiago— dio a conocer la noticia.

“En el día de ayer se le encontró un pequeño tumor canceroso en su cuerpo y el mismo ya está siendo atendido”, indicó Alex Delgado.

“He estado en comunicación con Ferdinand y, tú hablando con él, lo notas de buen ánimo, como cotidianamente hablamos con él. Él está bien confiado en que Dios va a intervenir nuevamente en este caso. Lo que pide es oración”, manifestó el periodista.

Se informó que el animador no estará al frente del programa esta semana y, probablemente, tampoco la próxima.

En marzo de 2023, el también exlegislador dio a conocer que le habían detectado un tumor canceroso, por lo que tuvo que poner en pausa la animación de Jugando pelota dura. Cuatro meses más tarde, regresó al programa tras culminar la etapa intensa de tratamientos para atajar el cáncer de cabeza y cuello que le fue diagnosticado.

Por su parte, la producción de Jugando pelota dura compartió en sus redes sociales una fotografía de Ferdinand junto a su esposa, Igrid Pagán, acompañada del siguiente mensaje:

“El cáncer toca la puerta de nuestro Ferdinand por segunda vez. ¡Les pedimos muchas oraciones para así ganar esta última batalla! Te queremos, Ferdi. ¡Solo nunca estarás! Dios te bendiga, acompañe, ilumine y proteja en todo momento”.