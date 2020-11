View this post on Instagram

Muy triste saber que mi querida @franciscalachapel le tocó este odioso Covid. Me da mucha tristeza por que sé lo mucho que ella queria hacer las galas y estaba loca por qué ya todos estuvieramos bien se salud para continuar con las galas y ahora es ella quien no puede estar con nosotros 😪. Tengo que agraderle el haber estado desde el dia 1 pendiente de mi y me texteaba todos los días para saber de mi, eso vale tanto tanto para mi😍. Bueno les agradezco a mis nenas @chanaandere y @sandraecheverriaoficial por que también estuvieron super pendientes a mi. Por eso las quiero más aún, por que nos unimos y nos cuidamos entre todas ❤❤❤❤. Hoy pido oración por la pronta recuperación de Francisca y de todos los que estén batallando contra el Covid y otras enfermedades. En Nombre de nuestro amado Padre declaró sanación y mucha salud. @franciscalachapel vas hacer mucha falta en el programa pero yo voy a dar mi 100% y te lo dedicaré a ti mi amiguita querida. Todo pasa por una razón y las bendiciones serán más grandes. Te quiero 💖.