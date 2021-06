Los Ángeles. - Gina Rodríguez dirigirá, escribirá y protagonizará una cinta sobre boxeo que supondrá su ópera prima como realizadora en la gran pantalla, informó este martes la revista Variety.

Todavía sin título, esta película estará inspirada en la vida y las experiencias del boxeador mexicano Ryan García.

El púgil interpretará en esta cinta a una versión ficticia de sí mismo y compartirá protagonismo con Rodríguez.

La latina escribirá el guion de esta película junto a Bernardo Cubria y también figurará como productora.

Este largometraje supondrá su debut como directora en la gran pantalla, pero Rodríguez ya ha dirigido episodios para la televisión en series como “Jane the Virgin”, “Diary of a Future President” o el “remake” de “Charmed”.

PUBLICIDAD

Rodríguez recordó que en su familia se seguía mucho el boxeo y comentó que le “encantaba” ver películas de deportes con su padre.

“La filosofía de pelear -trabajar duro, estar enfocada, ser honesta y luchar de manera justa pero para ganar- se quedó conmigo”, aseguró.

Muy conocida en Estados Unidos por “Jane the Virgin”, que le dio un Globo de Oro a la mejor actriz de una serie de comedia, Rodríguez ha participado recientemente en varias películas como el “remake” de “Miss Bala” (2019), “Kajillionaire” (2020) de Miranda July, o “Awake” de Netflix (2021), que llegó a la plataforma digital la semana pasada.

Entre sus proyectos de cara al futuro, además de esta película sobre boxeo, figuran una cinta sobre “Carmen Sandiego”, la comedia de aventuras “Lost and Found”, la cinta romántica “I Want You Back” o la serie destinada al público familiar “Lost Ollie”.