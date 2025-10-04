El 1 de octubre, la presentadora Jenifer Rivas, de 21 años, falleció en su casa de Tegucigalpa, Honduras, luego de que sufriera un ataque de epilepsia.

Por medio de la plataforma X, el Colegio de Periodistas de Honduras emitió un mensaje dando sus condolencias a familiares y conocidos.

🟡🟡LUTO🟡🟡

Con profundo pesar, expresamos nuestras muestras de solidaridad con la familia de la estudiante de periodismo Jenifer Rivas de 21 años, quien falleció hoy en su casa de habitación en Tegucigalpa .

Jenifer se desempeñó en varios medios de comunicación, como parte de… pic.twitter.com/6GUojvVw1t — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) October 1, 2025

La joven realizaba contenido para redes sociales como Tik Tok y también fue presentadora de televisión en el medio TNN-WALDIVISION en Honduras, el cual le estaba abriendo el camino a su futuro.

Última publicación de la presentadora de TV en Instagram

En Instagram destacaba su vida, donde compartía sus viajes, experiencias en televisión y fotografías con amigos y familiares.

La última publicación de la presentadora fue una serie de fotografías y un video en la que se muestra en clases de pádel con amigos y conocidos.

La publicación cuenta con 1,840 me gusta, esta publicación tiene sus comentarios desactivados; sin embargo, en sus demás publicaciones, diferentes personas han dejado sus mensajes de condolencia con profunda tristeza.