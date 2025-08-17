¡Apretó la competencia una vez más!

Félix y Santiago se convirtieron anoche en los concursantes en riesgo de eliminación para la tercera gala de “Objetivo Fama”

Mientras tanto, Kevin fue quien logró salirse de la zona de peligro con el voto inmediato del público.

Santiago, quien llegó a ser salvado de la primera eliminación del “reality” de Telemundo Puerto Rico con el 53% de los votos, cae por segunda ocasión en la cuerda floja.

Por otro lado, la cantante Vicky Carbonell, tras su electrizante interpretación junto a Dionicio Matos, fue la concursante quien recibió la inmunidad de la noche.

Genoveva dice adiós

PUBLICIDAD

Estas nuevas nominaciones se producen a una hora que Genoveva Fraticelli se convirtera en la primera finalista en ser eliminada de “Objetivo Fama”.

Fraticelli sale de la competencia luego de brillar al interpretar el primer trío de la competencia junto a Taishmara y Noelyz con la canción “Cómo te va, mi amor” de Pandora, donde llegó a recibir una buena evaluación, tras lograr tener mejor control sobre su voz.

Las presentadoras Gil López y Jimena Gallego destacaron al inicio de la tercera gala que se llegaron a recibir más de 500,000 votos.

Vicky y Dionicio encienden la tarima

Vicky Carbonell y Dionicio Matos conquistaron los corazones del público en el Centro de Bellas Artes de Caguas con la primera presentación de la tercera gala de “Objetivo Fama” de Telemundo Puerto Rico.

La puertorriqueña y el venezolano continúan encendiendo la competencia tras una seductora interpretación de “Escondidos”, tema popularizado por la “Mujer de Fuego”, Olga Tañón, y Christian Castro. Ambos concursantes lucieron muy afectivos, al tiempo se mantuvieron enfocados en ofrecer una electrizante dueto.

“Para una apertura de una gala, yo creo que mejor no pudo estar”, sostuvo el productor Roberto Sueiro, en su evaluación, donde le tiró la pulla al dúo sobre su junte desde la Casa-Estudio. “¡Hay amor en el aire!“, manifestó el también abogado, no sin terminar su crítica con el primer ”¡soberbio!" de la noche.

Esta interpretación se dio luego que los 20 concursantes llegaran al escenario criollo con la canción “Baile Inolvidable” de Bad Bunny, rindiéndole homenaje a la estrella boricua y su histórica residencia artística en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Pendientes a Primera Hora para una ampliación.