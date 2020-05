(The Associated Press)

Disney prepara las nuevas producciones para lo que resta del 2020 y todo el 2021. El regreso de “Pirates of the Caribbean” es una de las novedades, pero esta vez no contará con la participación de su protagonista histórico Johnny Depp, sino que una mujer tomará el mando del barco.

La sexta película de esta historia de piratas estará protagonizado por una mujer que, según el portal Disney Insider, sería Karen Gillan. La actriz de “Guardians of the Galaxy”, “Jumanji” y “Avengers: Endgame” aún no inicia las negociaciones con la compañía, pero todo hace indicar que sería la elegida para asumir el liderazgo del próximo lanzamiento.

Se desconoce, por el momento, si Johnny Depp hará alguna aparición en la película, considerando que estuvo presente en todas las cintas anteriores interpretando al recordado Jack Sparrow.

Este nuevo anuncio de Disney demuestra las intenciones que la compañía dejaba notar hace algunos años cuando Rhett Reese y Paul Wernick se propusieron como guionistas o cuando el estudio contactó a Craig Mazin y Ted Elliot, creadores de la serie de HBO “Chernobyl”, para crear una sexta película.

Sin embargo, la compañía siempre dejó en claro su intención de aportar nueva vitalidad y energía al regreso de “Pirates of the Caribbean”, dejando entrever que Johnny Depp ya no comandaría el proyecto.

Tras el escándalo de divorcio entre Johnny Depp y Amber Heard, la información de retomar las grabaciones de la saga tomó mayor importancia y, actualmente, se espera el anuncio del director y del elenco que formarán parte.

