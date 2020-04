El internet ha sido la tabla de salvación para muchas personas durante la cuarentena decretada en la Isla por el gobierno ante la emergencia por el COVID-19.

Ha sido la herramienta básica para los estudiantes proseguir con su semestre, para muchos trabajadores que han sido destacados desde sus hogares por sus centros de trabajo y, sobre todo, fuente de esparcimiento para la gran mayoría.

Y en ese sentido, los servicios de contenido streaming parecen ser los reyes a la hora de la gente buscar entretenimiento.

Acudimos a nuestra audiencia para que nos recomienden qué ver entre los amplios ofrecimientos de estos servicios, que a juzgar por los comentarios y sugerencias, en Puerto Rico son liderados por Netflix.

A continuación, las cinco producciones más recomendadas por nuestra audiencia:

Miracle In Cell 7

Película turca (Koğuştaki Mucize) de 2019 que en español lleva el título de Milagro en la celda 7. Es un remake de una producción coreana de 2013 (A Gift From Room 7), que ya había inspirado versiones en India y Las Filipinas. La turca nos presenta la conmovedora historia de amor entre un padre con discapacidad intelectual, “Mehmet”, y su hija “Ova”. La madre de falleció cuando nació la pequeña y ambos viven en una casa con la abuela de “Mehmet”. Él es un pastor que sufre un trastorno mental cognitivo no identificado que lo hace creer que tiene la misma edad que su hija. El drama se desarrolla cuando “Memhet” es acusado de un crimen que no cometió y es condenado a prisión. El filme se ha convertido rápidamente en uno de los más vistos en Netflix.

Vivir sin permiso

Serie española que aquí se encuentra en Netflix bajo su título en inglés: Unauthorized Living. Gira alrededor de Nemesio “Nemo” Bandeira, un mafioso que se ha convertido en uno de los empresario de mayor éxito en Galicia, al que le han diagnosticado con alzheimer. Consciente de que en cuestión de tiempo perderá totalmente la memoria, Nemo decide ocultar a todos (a excepción de sus dos personas de confianza) el diagnóstico y emplear todo el tiempo que le queda para intentar poner en orden sus asuntos. A lo largo de su vida, “Nemo” ha desarrollado enemigos que se unen a sus lapsos de olvido, a decisiones del pasado y a nuevos enemigos, que harán más tortuosa esa carrera contra el tiempo. La serie ha ssido elogiada por su reparto, encabezado por José Coronado como “Nemo”, Luis Zahera como “Ferro”, Álex González como “Mario Mendoza” y Pilar Castro como “Asunción ‘Chon’ Moliner”. Lo bueno de esta serie es que las dos temporadas que la componen están en la plataforma.

Contratiempo

Es un thriller español de 2017 protagonizado por Mario Casas que en Netflix lo encuentras como The Invisible Guest. Su sinopsis: “Adrián Doria” (Casas) es un exitoso empresario que despierta en la habitación de un hotel junto al cadáver de su amante. Al ser acusado de asesinato, aunque él se declara inocente, contrata para su defensa los servicios de la mejor preparadora de testigos del país, “Virginia Goodman” (Ana Wagener), con quien trabaja una noche para encontrar un argumento que logre liberarle de la cárcel. Pero la aparición de un nuevo testigo de cargo hace peligrar su estrategia, viéndose obligados a recomponer las piezas de un rompecabezas imposible con el tiempo en su contra. El año de su estreno en España se convirtió en una de las cinco películas más vistas en ese país.

Ozark

Con su tercera temporada recién estrenada en Netflix, esta serie sobre un apacible asesor financiero que es arrastrado a una vida de crimen al verse involucrado con un despiadado cartel mexicano se ha convertido esta semana en una de las producciones en mayor demanda. La vida de “Martin Byrde” (Jason Bateman) y su familia cambia drásticamente cuando se ve obligado a lavar dinero para el poderoso narcotraficante “Omar Navarro”. Obligados a dejar su vida en Chicago, se radican en Ozark, una región boscosa entre los estados de Missouri, Arkansas, Oklahoma y Kansas, en la que “Marty” ve la oportunidad de establecer toda clase de negocio que le ayude a establecer una operación para blanquear el capital ilícito de Navarro.

Self-Made

Bajo el título de Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker, la serie de Netflix narra “la irreverente historia no contada de Madam C. J. Walker, empresaria y pionera de productos para el cabello para mujeres negras que venció una época hostil, rivalidades épicas, matrimonios tumultuosos y otros asuntos familiares para convertirse en la primera mujer negra en tornarse en millonaria por cuenta propia”. Es protagonizada por la ganadora del Oscar, Octavia Spencer (The Help) en el rol titular. Desde su estreno en Netflix a inicios de marzo se ha mantenido en el “top 10” de la plataforma.