Tremenda pavera le dio a Carlisa Colón durante la transmisión en vivo del programa En la mañana, de TeleOnce, al punto de que no pudo continuar el segmento que presentaba junto a Raymond Rosario, representante de Power Solar.

El ataque de risa se desató luego de que el periodista Carlos Tolentino y el chef LeFer bromearan con Carlisa sobre los hombres “feos”. La conversación surgió a raíz de las declaraciones de Dayanara Torres, quien confesó sentirse atraída por los “feos” porque “tienen una labia que te envuelven en tres segundos”.

Cuando Carlos pasó el segmento a Carlisa, esta no pudo contener la risa. “Estoy bien. Mire… ay Dios mío”, fue lo único que alcanzó a decir entre risas y mientras se secaba las lágrimas.

Intentó continuar con el segmento, pero tampoco lo logró, y el programa se fue a comerciales. “Vamos a una pausa y regresamos”, terminó diciendo entre carcajadas.